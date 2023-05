Remco Evenepoel ’blij’ met verliezen roze trui: ’Kan ik mooi regenboogtrui aan’

Voor het eerst sinds de openingsetappe start Evenepoel woensdag niet in de roze leiderstrui. Nadat hij de vroege vlucht voldoende ruimte gaf, is de Noor Andreas Leknessund de nieuwe leider. Al vond de wereldkampioen dat zeker niet erg.

„Ik denk dat ik twintig seconden moet toegeven en nu tweede ben in het klassement. We behouden dus nog altijd een goede plek voorin”, vertelde Evenepoel achteraf tegenover Het Nieuwsblad.

Superzware dag

„Het was het doel om het roze weg te geven met oog op de etappes die de komende dagen komen. Ik ben tevreden, zeker na een superlastige wedstrijd. Ik had een goed gevoel. Toen Ineos begon te rijden, voelde het zelfs niet heel lastig aan. De ploeg heeft ook perfect werk geleverd. Ze hebben het allemaal opgelost vandaag. Ik ben tevreden dat we de dag goed zijn doorgekomen in hectische omstandigheden. We gaan ervan profiteren dat het werk eens op de schouders van een andere ploeg kan liggen. ”

Om af te sluiten: „Het was toch een superzware dag. De eerste twee uur reden we rond tegen een gemiddelde van 44 km/u. Het was een superlastige start. Ik heb die oplopende grote baan toch een beetje onderschat. Of ik morgen in de witte trui start? Nee, ik ga die niet aanvaarden. Ik ga een paar dagen mooi in mijn wereldkampioenentrui rijden. Laat ons hopen dat ik na de tijdrit het roze kan terugpakken.”

Bron: Het Nieuwsblad