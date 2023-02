Karsdorp en Mourinho weer op één lijn

In november kwam het tot een botsing tussen de Nederlander en de Portugese coach na Serie A-wedstrijd tegen Sassuolo. Mourinho zei na afloop dat er een verrader in zijn ploeg zat en Italiaanse media waren ervan overtuigd dat de trainer doelde op de ex-Feyenoorder. In mei vorig jaar vierden de twee nog samen het winnen van de Conference League ten koste van Feyenoord (1-0 winst tijdens de finale in Tirana).

‘Donkere periode’

Trainer en speler zijn vervolgens door een ‘donkere’ periode gegaan, zo verklaart zijn zaakwaarnemer Johan Henkes, die een einde wil maken aan verdachtmakingen richting Karsdorp. ,,Ze zijn professioneel met elkaar blijven samenwerken. In topsport komen dit soort situaties voor, ook al zijn mensen het inhoudelijk niet met elkaar eens. We hebben de afgelopen periode alles uitvoerig besproken, Rick en de trainer hebben ook meerdere keren gesproken en ze hebben allebei het vertrouwen dat ze goed het seizoen kunnen afmaken.’’

Omdat tal van mensen zich met de zaak bemoeiden vielen er buiten de speler en Henkes om harde woorden. Karsdorp stond niet achter die bemoeienissen. ,,Zoiets moet gewoon achter gesloten deuren worden opgelost’’, zegt Henkes.

Het feit dat Karsdorp na de kerst ook een blessure opliep was de oorzaak van een langere afwezigheid. Toch was hij al die tijd gewoon bij de groep en werkte hij aan zijn herstel.

Karsdorp heeft nooit aangegeven dat hij niet meer voor de club wil spelen. Henkes: ,,Integendeel, hij doet niks liever. Hij is sinds deze week weer fit en beschikbaar voor de wedstrijden van AS Roma. Hij wil dolgraag met zijn teamgenoten de strijd weer aan in het veld de club heeft ook nog veel om voor te spelen.’’

Zesde seizoen bij AS Roma

De speler zelf, die is overstelpt met aanvragen voor interviews,, kiest ervoor om alles te laten rusten, geen interviews te geven en zich te focussen op een snelle rentree onder Mourinho. Karsdorp gaf eerder al aan dat hij niet voor niets zijn zesde seizoen is ingegaan en zich helemaal thuis voelt in de stad Rome. De club en de supporters stralen een fanatisme uit, dat hij herkent uit zijn Feyenoord-dagen.

Henkes stelt dat Karsdorp nooit verwijtbaar gedrag heeft vertoond. ,,Als dit zo was dan had Rick al direct niet meer voor de club gespeeld. Daar zijn legio voorbeelden van. Rick is geen verrader. Zo ziet de club Rick niet, de staf niet en ook zijn medespelers niet. Ze willen gewoon een fitte Rick Karsdorp terug in het team.’’

Karsdorp speelde van augustus tot begin november elf wedstrijden voor AS Roma in de Serie A. AS Roma staat in de Italiaanse competitie twee punten achter de nummer twee, Internazionale en mikt op een terugkeer in de Champions League komend seizoen. In de Europa League komt de ploeg donderdag uit tegen Red Bull Salzburg. Karsdorp hoopt dan bij de selectie te zitten en speelminuten te krijgen.

Vorig seizoen leek hij weer in beeld om terug te keren in de selectie van het Nederlands elftal na een sterke periode bij zijn Italiaanse club. De in Schoonhoven geboren voetballer, die door Fred Rutten werd omgeschoold van middenvelder tot vleugelverdediger, maakte in 2016 al zijn debuut in Oranje. Hij speelde drie kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2018.