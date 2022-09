Nadal na uitschakeling al bezig met ’belangrijkere zaken’

„Ik ga nu naar huis, want ik heb belangrijker zaken aan mijn hoofd dan tennis. Ik wil het jaar afsluiten met iets heel moois en dat is mijn eerste kind”, zei Nadal.

Voor de viervoudig winnaar van het toernooi in New York betekende het zijn eerste nederlaag van het seizoen op grandslamniveau. Hij won dit jaar de Australian Open en Roland Garros en gaf in de halve finales van Wimbledon op met een buikspierblessure.

Hij liet in het midden of hij dit jaar nog op de tennisbaan terugkeert. „Dat hangt er ook van af hoe het gaat in mijn persoonlijke leven. Dat gaat nu even boven mijn bestaan als prof. Ik heb wel wat te repareren en weet dus nog niet wanneer ik terugkeer. Ik moet er ook mentaal klaar voor zijn”, aldus Nadal, die zich heeft geplaatst voor het finaletoernooi van de ATP Tour in november in Turijn.

Nadal was hard voor zichzelf na zijn verlies tegen Tiafoe. „Ik stond tegenover een speler die beter was dan ik. Tennis is ook een sport van positiespel. Je moet heel snel en heel jong zijn en dat ben ik op dit moment niet”, zei hij. „Ik kon weinig doen om hem van zijn stuk te brengen.”