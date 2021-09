Premium Het beste van De Telegraaf

’Zilveren’ Dylan van Baarle rijdt WK van zijn leven: ’Mooiste dag uit loopbaan’

Door Hans Ruggenberg

„Ik had niet de macht om met Julian Alaphilippe (m.) mee te springen”, zegt Dylan van Baarle (l.), die kan lachen met zijn zilveren medaille. Rechts Michael Valgren.

LEUVEN - Het ene zilver is het andere niet. Dylan van Baarle kon drie weken geleden vanwege een breuk in zijn bekken niet eens lopen. Zijn deelname aan de WK op de weg was hoogst onzeker, om zich vol vraagtekens in zijn oranje outfit te hijsen. Dat hij achter de ongenaakbare Julian Alaphilippe naar de tweede plaats sprintte, was een geweldige beloning voor de trouwe soldaat die altijd en overal zijn mannetje staat.