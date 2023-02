Vitesse met rouwbanden na overlijden Atsu: ’Hartverscheurend nieuws’

Volgens Vitesse bleef Atsu ook na zijn vertrek begaan met de club. „De aanvaller beschouwde Vitesse ook echt als de vruchtbare bodem waaruit de rest van zijn carrière kon groeien”, aldus de nummer 12 van de Eredivisie. „Zijn warme betrokkenheid kreeg onder meer gestalte op 30 juli 2015, toen hij samen met zijn vriend (en tevens ex-Vitessenaar) Bertrand Traoré aandachtig toeschouwer was bij Southampton - Vitesse, in de voorronde van de Europa League. Al weken voor dit duel vroeg Atsu om kaarten, omdat hij zijn oud-teamgenoten zo graag wilde zien.”

’Warm en vriendelijk’

Vitesse herinnert Atsu dan ook als een „warm en vriendelijk” mens. „Binnen de club kan men louter positieve woorden voor hem vinden. Hij stond altijd voor iedereen klaar.”

Maar ook zijn voetballende kwaliteiten worden nog herinnerd in Arnhem. „Dat hij een technisch vaardige aanvaller met een geweldig linkerbeen was, stond buiten kijf.” Atsu speelde dertig wedstrijden voor Vitesse en scoorde daarin zes keer en gaf vijf assists. „Dankzij zijn ijzersterke prestaties in Arnhem werd Atsu na het seizoen gekozen tot Speler van het Jaar door de supporters van Vitesse”, aldus de club.

Vitesse huurde Atsu destijds van Chelsea. De Ghanees voetbalde ook voor onder meer FC Porto, Everton, Málaga en Newcastle United. De vleugelspeler speelde sinds september voor Hatayspor in de zwaar getroffen zuidelijke provincie Hatay.

Pijnlijke vergissing

Een dag na de aardbeving meldde de Ghanese voetbalbond dat Atsu levend onder het puin vandaan was gehaald, maar dat bleek niet te kloppen. De bond bevestigt het overlijden van de 65-voudig international nu alsnog en spreekt van de afgelopen twee weken als „emotionele marteling.” Ook denkt de voetbalbond nog eens terug aan de rol die Atsu speelde bij het bereiken van de Afrika Cup-finale in 2015. Die werd verloren van Ivoorkust.