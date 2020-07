Deze strenge maatregelen moeten de Tour de France coronavrij houden

Eddy Merckx hangt Mike Teunissen de gele trui om in de Tour de France van 2019. Ⓒ ANP/HH

Een van de kopmannen van Jumbo-Visma die wellicht net zoals ploegmaat Mike Teunissen vorig jaar de gele trui om de schouders krijgt, maar dit keer niet op het podium van Eddy Merckx, maar van een verzorger van zijn ploeg achter coulissen. De renners die na een zware etappe in de Pyreneeën een rit van 450 kilometer moeten maken met de ploegbus in plaats van met een gecharterd vliegtuig en een eigen hotelverdieping per ploeg. Het is slechts een greep uit de maatregelen die Tour-organisator Amaury Sport Organisation (ASO) achter de hand houdt om bestand te zijn tegen een nieuwe uitbraak van de corona-pandemie.