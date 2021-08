Baanwielrenner Tristan Bangma zorgt voor eerste goud TeamNL op Paralympics

Samen met zijn piloot Patrick Bos imponeerde Bangma, die blind is, op het vier kilometer lange onderdeel. In de kwalificaties werd er al een wereldrecord van 3.59,470 bijeen gereden. Het was daarmee het eerste duo ooit dat onder de vier minuten (60 kilometer per uur gemiddeld) dook. Ze waren bovendien drie seconden sneller dan de nummer twee.

In de finale moest Bangma afrekenen met het Britse duo Stephen Bate/Adam Duggleby. Bate werd in Rio de Janeiro nog olympisch kampioen, maar moest nu het hoofd buigen. Bate en zijn piloot werden zelfs gedubbeld door Bangma en Bos.

Het is voor Bangma de tweede keer dat hij een paralympische titel mag bijschrijven. Vijf jaar geleden was hij de beste op de achtervolging over één kilometer. Destijds was Teun Mulder zijn piloot.

Het andere Nederlandse duo op deze afstand kwam in Tokio niet aan een medaille. Vincent ter Schure en Timo Fransen eindigden op een vijfde plek, nadat zij de strijd om het brons op enkele tienden van een seconde hadden gemist. Bij de vrouwen kwamen Alyda Norbruis en Caroline Groot op de drie kilometer achtervolging eveneens niet op het podium terecht.