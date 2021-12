Sport kort: Wout van Aert opnieuw beste sportman van België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van Aert voor tweede keer op rij sportman van België

22.21 uur: Wout van Aert is op het Sportgala in Schelle voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot sportman van het jaar in België. De prijs bij de vrouwen ging naar olympisch turnkampioene Nina Derwael. De hockeyers die eveneens goud wonnen in Tokio werden uitgeroepen tot ploeg van het jaar.

In de jaarlijkse verkiezing van de Sportpress, de vereniging van Belgische sportjournalisten, kreeg de renner van Jumbo-Visma 21 punten meer dan marathonloper Bashir Abdi. Van Aert won een zilveren medaille in de olympische wegwedstrijd. Naast het zilver op de Spelen won hij ook nog 3 ritten in de Tour de France en de Amstel Gold Race.

Derwael won de prijs voor de derde keer. Ze schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers. Ook voor de hockeyers is het al de derde keer in vier jaar tijd dat ze verkozen worden tot ploeg van het jaar.

Aanvaller Fischer redt punt voor Antwerp tegen Genk

20.45 uur: Antwerp heeft een punt overgehouden aan de wedstrijd bij KRC Genk. Het duel eindigde in 1-1, nadat voormalig Ajacied Viktor Fischer in de slotfase voor de gelijkmaker had gezorgd namens Antwerp.

De nummer 3 uit de Belgische competitie verzuimt daarmee dichter bij landskampioen Club Brugge te komen. Brugge bleef eerder op de dag op 2-2 steken tegen Anderlecht. Union, dat met een ruime voorsprong aan de leiding gaat, liep in deze speelronde weer verder uit. De club uit Brussel won zaterdag met 3-2 van Cercle Brugge en heeft 6 punten meer dan Brugge en 9 punten meer dan Antwerp.

Paul Onuachu had in de eerste helft de score geopend voor Genk, waar voormalig Ajax-speler Carel Eiting de hele wedstrijd speelde. De Deen Fischer trok de stand vlak voor tijd gelijk.

Volleybalster De Kruijf mist wereldbeker met Conegliano

20.22 uur: Volleybalster Robin de Kruijf is er met haar club Imoco Volley Conegliano niet in geslaagd de wereldbeker voor clubteams te veroveren. In Ankara was het Turkse Vakifbank voor ruim 10.000 toeschouwers te sterk. De ploeg van voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti won in vijf sets van het Italiaanse team.

Het was al de vierde keer dat Vakifbank zich tot beste ploeg van de wereld liet kronen, steeds gebeurde dat onder Guidetti.

De Kruijf speelde de complete wedstrijd en kwam tot 6 punten. Haar Italiaanse teamgenote Paola Egonu werd topscorer met 35 punten, gevolgd door de Zweedse Isabelle Haak van Vakifbank met 28 punten. Haak werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Eerder dit jaar was Conegliano nog wel te sterk geweest voor Vakifbank in de finale van de Champions League.

Springruiter Smolders tweede in wereldbekerwedstrijd Londen

19.35 uur: Springruiter Harrie Smolders is zondag als tweede geëindigd in de wereldbekerwedstrijd van Londen. De ruiter uit Lage Mierde deed dat met Monaco, het paard waarmee hij vorige week in Genève ook al de tweede plaats bezette. De pas 22-jarige Brit Harry Charles won de wedstrijd, tot vreugde van het thuispubliek.

Na zeven van de elf combinaties in de barrage nam Smolders de leiding over van de 66-jarige Britse paardensportlegende John Whitaker. Hij had wat problemen toen zijn 12-jarige ruin Monaco bij de eerste hindernis leek te twijfelen. „Daarna moest ik toch wel even tijd nemen tot de derde hindernis om weer het goede ritme te krijgen. Met zo’n start toch nog tweede worden, dan kan ik niet anders dan tevreden zijn”, meldde Smolders, die foutloos een tijd van 36,77 neerzette. Alleen Charles ging daar met zijn merrie Stardust onderdoor: 35,91.

De Brit steeg naar de tweede plaats in de wereldbekerstand achter de Ier Denis Lynch. Sliedrechtenaar Kevin Jochems, wiens toppaard Turbo Z afgelopen week is verkocht, staat op de vierde plaats. Smolders, die zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen reed, staat vijftiende.

Vierde wereldtitel voor handbalsters Noorwegen

19.11 uur: De Noorse handbalsters zijn in het Spaanse Granollers voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Noorwegen versloeg in de finale Frankrijk met 29-22 en werd zo de opvolger van Nederland. De titelverdediger, die twee jaar geleden het WK in Japan won, miste na een nederlaag tegen Noorwegen in de groepsfase een plaats in de kwartfinales.

Noorwegen en Frankrijk troffen elkaar al voor de vierde keer in een WK-finale. Twee keer pakten de Noorse vrouwen de titel, maar vier jaar geleden in Duitsland was de winst voor Frankrijk, dat afgelopen zomer ook olympisch kampioen werd.

Frankrijk startte sterk, bereikte een voorsprong van zes punten, maar werd na rust al snel op achterstand gezet. Met nog vijf minuten op de klok was het verschil vijf punten. Frankrijk kwam na de rust tot slechts zes treffers.

Voor Noorwegen, ook de regerend Europees kampioen, betekende het de vierde wereldtitel. Daarmee komt het op gelijke hoogte met recordhouder Rusland. De laatste keer dat de Noorse vrouwen wereldkampioen werden was in 2015, toen ze Oranje in de finale versloegen. Het brons was voor Denemarken dat Spanje versloeg.

Thiem zegt af voor Sydney, hoopt wel op Australian Open

18.43 uur: Dominic Thiem heeft zich afgemeld voor de ATP Cup en het tennistoernooi van Sydney in januari. De Oostenrijker zegt eind december te besluiten of hij kan deelnemen aan de Australian Open.

De 28-jarige tennisser is niet meer in actie gekomen sinds hij een polsblessure opliep op het Mallorca Open in juni. Daardoor kon hij zijn titel op de US Open niet verdedigen. Hij trok zich eerder deze week terug van een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

„Na overleg met mijn team hebben we besloten terug te keren naar Oostenrijk in plaats van direct naar Australië te vliegen”, zei Thiem op Twitter. „Helaas liep ik een verkoudheid op toen ik in Dubai was en was daardoor niet in staat om te trainen deze week.”

Thiem laat weten dat hij nog niet de fysieke conditie heeft om deel te nemen aan de ATP Cup en het toernooi in Sydney. „Nadat ik zes maanden geen wedstrijden heb gespeeld, kan ik het risico niet nemen om te vroeg mijn rentree te maken en weer een blessure op te lopen.”

De Oostenrijkse nummer 15 van de wereld meldde nog dat zijn pols „bijna 100 procent hersteld” was en dat hij zich tot doel heeft gesteld om in actie te komen op de Austrlaian Open. „We zullen eind december een definitieve beslissing nemen over mijn deelname.”

Freiburg klimt naar derde plaats na zege op Bayer Leverkusen

17.48 uur: SC Freiburg heeft in een strijd tussen twee subtoppers in de Bundesliga gewonnen van Bayer Leverkusen. De ploeg van doelman Mark Flekken won in eigen huis met 2-1 en passeerde Leverkusen daarmee op de ranglijst.

Freiburg sluit de eerste seizoenshelft af op de derde plaats met 29 punten, een meer dan Leverkusen dat vierde staat. Bayern München is de koploper met 43 punten, negen meer dan nummer 2 Borussia Dortmund.

Vincenzo Grifo had de thuisploeg na ruim een half uur op voorsprong gebracht uit een strafschop. In de blessuretijd van de eerste helft trok Charles Aránguiz de stand weer gelijk voor Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven een basisplaats hadden. In de slotfase van de tweede helft kwam Freiburg op 2-1. Kevin Schade kwam bij een pass van Ermedin Demirovic goed voor de keeper van Leverkusen en tikte binnen.

Sinkgraven werd in de slotminuten nog gewisseld. Mitchel Bakker kwam voor hem in de ploeg.

KNVB-leiding doet mee aan voetbaltop van FIFA over WK

17.38 uur: Voorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong doen maandag namens de Nederlandse voetbalbond KNVB mee aan de vergadering van de FIFA over de toekomst van het voetbal. De mondiale federatie heeft alle 211 aangesloten bonden uitgenodigd voor deze bijeenkomst, die online wordt gehouden. De FIFA bespreekt dan onder meer de plannen om het WK om de twee jaar te houden in plaats van één keer in de vier jaar.

De Europese federatie UEFA en de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol hebben al duidelijk laten blijken hier tegen te zijn. Zij vrezen dat de belasting voor hun spelers alleen maar toeneemt en vinden dat de charme van het WK verdwijnt als het mondiale toernooi vaker wordt gehouden. Volgens de UEFA nemen de inkomsten binnen vier jaar met 2,5 tot 3 miljard euro af als het WK om de twee jaar wordt gespeeld.

De Afrikaanse voetbalbond juicht de plannen van de FIFA juist toe. Ook andere continentale bonden zien een tweejaarlijks WK wel zitten. Zij vinden het vooral mooi dat er dan meer kansen komen om mee te doen aan de strijd om de wereldtitel.

Op de zogeheten Global Summit van de FIFA wordt niet gestemd over de plannen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino gebruikt de virtuele voetbaltop om de landen bij te praten en warm te maken voor zijn ideeën, die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt door Arsène Wenger. Naar verwachting wordt op het FIFA-congres van 31 maart volgend jaar in Doha wel gestemd.

In oktober organiseerde de FIFA al twee digitale bijpraatsessies. De mondiale federatie had alle bondscoaches uitgenodigd, maar trainer Louis van Gaal van het Nederlands elftal sloeg die sessies over. „De KNVB vindt dat eerst de nationale bonden goed moeten worden ingelicht over deze ideeën”, verklaarde de bond toen. Nu doet de leiding van de KNVB wel mee aan de voetbaltop. Na afloop, vermoedelijk aan het begin van de avond, geeft de FIFA een persconferentie. De KNVB wil tot de vergadering niets zeggen. De bond komt na afloop met een reactie.

Vanthourenhout wint cross van Namen

16.41 uur: Veldrijder Michael Vanthourenhout heeft de elfde cross om de wereldbeker gewonnen. De Belg van Pauwels Sauzen - Bingoal was de beste in de veldrit rond de Citadel van Namen. In de slotfase nam hij afstand van de Brit Tom Pidcock, die zaterdag nog de wereldbekercross van Rucphen had gewonnen. De derde plaats was voor de Belg Toon Aerts. Eerste Nederlander was Corné van Kessel: achtste.

De Belg Eli Iserbyt werd vijfde en behield riant de leiding in het wereldbekerklassement. Daarin klom zijn teamgenoot Vanthourenhout over Aerts naar de tweede plaats. Lars van der Haar is op de vijfde plaats de beste Nederlander. Op tweede kerstdag is de volgende wereldbekercross, dan in Dendermonde. Het is normaal gesproken de eerste wedstrijd van dit seizoen voor wereldkampioen Mathieu van der Poel, die daar zijn eeuwige rivaal Wout van Aert treft. De Belg sloeg dit crossweekeinde over.

Aerts, Pidcock en Vanthourenhout waren de besten in de klimcross van Namen waar het aankwam op zo min mogelijk fouten maken en trachten mechanische tegenslag te voorkomen. Aerts was de eerste pechvogel. De Belg van Baloise-Trek Lions raakte door een lekke band de koppositie kwijt en verloor de aansluiting met zijn twee medekoplopers.

Pidcock, de olympisch kampioen mountainbiken, nam de kop maar moest na een val Vanthourenhout weer voorlaten. Na nog een val van de Brit van Ineos was de beslissing gevallen en reed Vanthourenhout naar zijn mooiste overwinning tot dusverre. „Ik was al eens wereldkampioen bij de beloften, maar dit is nog mooier”, sprak de winnaar, die niet had gezien hoe Pidcock in achtervolging nogmaals was gevallen. „Ik geloofde in mezelf. Ik zag dat Tom als het parcours omhoog liep de sterkste was, maar ik was op andere stukken weer beter.”

Pidcock erkende dat hij te veel fouten had gemaakt om na zaterdag in Rucphen ook in Namen te winnen. „Ik voelde me goed, maar na die laatste val was het voorbij.”

Liverpool ook zonder Thiago tegen Tottenham

16.39 uur: Liverpool-coach Jürgen Klopp kan zondag in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur ook niet beschikken over middenvelder Thiago Alcantara. De Spanjaard heeft een vermoedelijke positieve coronatest afgeleverd. Ook Jordan Henderson ontbreekt. De aanvoerder testte negatief op corona, maar is ziek.

Liverpool liet weten dat het hele elftal en de staf zaterdag en zondagochtend opnieuw was getest en dat er verder geen positieve testen zijn vastgesteld.

Virgil van Dijk, Fabinho en Curtis Jones gingen eerder deze week in quarantaine na een verdachte testuitslag. Zonder de aanvoerder van Oranje won de ploeg van Klopp donderdag met 3-1 van Newcastle United.

Geen winnaar bij topper tussen Club Brugge en Anderlecht

15.44 uur: De Belgische voetbaltopper tussen Club Brugge en Anderlecht kende zondag geen winnaar. Een doelpunt van de Nederlander Wesley Hoedt leek het duel in het voordeel van de bezoekers uit Brussel te beslissen, maar Hans Vanaken zorgde in de 85e minuut voor de 2-2-eindstand.

Beide ploegen hadden de laatste vier competitieduels gewonnen, maar weten op de ranglijst verrassing Union nog ver voor zich. Brugge begon sterk en leidde al na 9 minuten. Oranje-international Noa Lang bediende Charles De Ketelaere met een steekballetje, bekwaam afgerond door de jonge aanvaller. De beste kansen voor de rust waren voor Brugge. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge redde op een inzet van Vanaken, met opnieuw Lang als aangever. In de extra tijd voor de rust moest de doelman naar de hoek op een kopbal van opnieuw Vanaken.

Het duel kantelde in de tweede helft en in de 73e minuut zorgde invaller Francis Amuzu voor de gelijkmaker. In de 80e minuut zette Hoedt Anderlecht zelfs op voorsprong, maar Vanaken kopte niet veel later raak uit een hoekschop van Ruud Vormer. Bij Anderlecht werd Joshua Zirkzee in de rust gewisseld.

Wereldkampioene Brand heerst in Citadelcross van Namen

14.44 uur: Lucinda Brand heeft voor het vierde jaar op rij de veldrit rond de Citadel van Namen gewonnen. Het was de elfde cross uit de wereldbekerreeks. Brand, die uitkomt voor Baloise-Trek Lions, heeft er nu al vier gewonnen en voert de ranglijst aan.

Regerend wereldkampioene Brand moest zaterdag in de wereldbekercross van Rucphen Marianne Vos nog voor zich dulden. De Brabantse liet de wedstrijd in Namen schieten. Op het typische parcours voor renners met een hoog duurvermogen reed Brand bijna van start tot finish alleen voorop. Op zo’n 20 seconden finishte Denise Betsema als tweede. De veldrijdster van Texel bezet die positie ook in het wereldbekerklassement. De derde plaats, op ruim een minuut, was voor Puck Pieterse. Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado zorgden voor een compleet Nederlandse top 5.

Op het loodzware parcours, op en af door de modder, was Brand door niemand te volgen, al werd het verschil met Betsema ook weer niet heel groot. „Het was niet alleen een uitdagende wedstrijd door het parcours, maar zeker ook door Denise, ze was supersterk”, vertelde Brand. Betsema had weer geen goede start, maar werd al snel de enige die nog enigszins in het spoor van de onaantastbare leidster reed. De rest volgde al snel op meer dan een minuut waarbij Pieterse haar derde plaats in het wereldbekerklassement bevestigde. Achter het drietal hield Van Empel, vorige week winnaar in de sneeuwcross van Val di Sole, Alvarado net achter zich. De oud-wereldkampioene had een slechte start, maar kwam nog aardig opzetten.

„Het is moeilijk om hier foutloos te blijven”, keek Brand terug. „Dit is ook niet echt mijn ding, je bent constant het juiste spoor aan het zoeken. En dat moet je elders weer compenseren.” Maar Brand hield het vol, ondanks de druk van achteruit door Betsema. „Ik had in het begin een behoorlijke voorsprong, maar Denise kwam steeds weer dichterbij als ik een foutje maakte. Toch houd ik wel echt van deze wedstrijd. De omstandigheden zijn telkens weer anders. Het is ’cool’ om hier voor de vierde keer te winnen.”

Skiester Goggia grijpt de dubbel in Val d’Isère

13.59 uur: Skiester Sofia Goggia heeft ook de super-G voor de wereldbeker in het Franse skioord Val d’Isère gewonnen. De Italiaanse was zaterdag al de beste op de afdaling.

Op de super-G hield ze de Noorse Ragnhild Mowinckel en de Italiaanse Elena Curtoni achter zich. Goggia leidt in de algemene wereldbekerstand met een voorsprong van 65 punten op Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse vedette werd vijfde. Op de afdaling van zaterdag kwam Shiffrin niet in actie.

De 29-jarige Goggia won twee weken geleden al twee afdalingen en een super-G in het Canadese Lake Louise.

Gestopte zwemmer Weertman in atletencommissie NOC*NSF

13.14 uur: Ferry Weertman heeft zijn zwemcarrière beëindigd, maar de olympisch kampioen van Rio 2016 in het open water gaat wel de belangen van Nederlandse topsporters behartigen. Weertman is een van de zes nieuwe leden van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF.

„Zeggen dat dingen niet goed zijn of beter moeten, dat kan iedereen”, aldus Weertman. „Maar er zijn maar weinig mensen die zich echt willen inzetten voor verandering. Ik kijk er naar uit om de topsporters van Nederland te ondersteunen in het waarmaken van hun dromen.” De 29-jarige Weertman besloot enkele weken geleden te stoppen met zwemmen en zich te gaan richten op zijn maatschappelijke carrière.

Skeletonster Kimberley Bos treedt na de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing ook toe tot de atletencommissie. De andere nieuwe leden zijn beachvolleybalster Madelein Meppelink, atlete Marit Dopheide, roeier Jasper Tissen en paralympisch alpineskiester Barbara van Bergen.

„We waren blij met de hoeveelheid aanmeldingen en het feit dat er een mooie verkiezing plaatsgevonden heeft, waarbij de topsporters gekozen hebben”, aldus voorzitter Hinkelien Schreuder, die na drie termijnen de atletencommissie verlaat. „We hebben alle kandidaten gesproken en het viel op hoe gedreven ze zijn. Ook heeft een aantal van hen al ervaring in het bedrijfsleven of als atletenvertegenwoordiger. Zo brengen de nieuwe leden niet alleen frisse energie mee, maar ook specifieke expertise en ervaring.”

Zaalhockeyers voor dichte deur in Almere en moeten uitwijken

11.02 uur: De zaalhockeyers uit de hoofdklasse hebben zondag voor een dichte deur gestaan in Almere. In het Topsportcentrum zouden wedstrijden worden gespeeld uit de tweede speelronde voor mannen en vrouwen, maar de deur zat op slot. „Er kwam niemand om de deur open te doen. We hebben toen in allerijl besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de blaashal van Laren”, aldus een woordvoerster van hockeybond KNHB.

De hoofdklasse in de zaal valt onder de topsportcompetities. Die competities kunnen gewoon doorgaan, ook nu alle binnensportlocaties vanwege de nieuwe coronamaatregelen dicht moeten blijven. „Toen de berichten over deze maatregel zaterdag uitlekten, hebben we direct contact opgenomen met Almere en Arnhem, de andere locatie waar de zaalhockeycompetitie wordt gespeeld”, aldus de KNHB-woordvoerster. „We hebben gezegd: let op, we vallen onder de professionele competities waarvoor een uitzondering wordt gemaakt, dus de hallen moeten gewoon open. De Valkenhuizen-hal in Arnhem ging gewoon open, maar in Almere bleef de deur dicht.”

Aangezien de bond geen contact kreeg met de verantwoordelijken in Almere, werd besloten om uit te wijken naar de opblaasbare hal in Laren. „We zijn een uur later dan gepland begonnen aan de speelronde”, aldus de KNHB. „Het is een gekke periode en het zal niet expres zijn gebeurd. Maar het is wel vervelend dat als er afspraken zijn gemaakt, de teams en onze officials in Almere ’s ochtends vroeg voor een dichte deur staan.”

Het demissionaire kabinet kondigde zaterdagavond een nieuwe lockdown aan. Alle binnensportlocaties moeten in ieder geval tot en met 14 januari dicht blijven. Buitensportlocaties blijven wel open tussen 05.00 en 17.00 uur. De jeugd tot en met 17 jaar mag daar onderlinge wedstrijden spelen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder is buiten sporten alleen toegestaan met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand.

Door corona geplaagde NBA-koploper Brooklyn Nets gaat onderuit

10.04 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De koploper van de oostelijke divisie miste vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen Orlando Magic. De gelegenheidsformatie van de Nets verloor met 100-93 van de ploeg die bijna onderaan staat.

Orlando Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Die basketballers zijn besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn Nets en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren.

In het westen moest Golden State Warriors de zesde nederlaag incasseren. Zonder Stephen Curry, die rust kreeg, verloor de ploeg uit San Francisco met 119-100 bij Toronto Raptors. Fred VanVleet was met 27 punten en 12 assists de uitblinker bij de Raptors. NBA-kampioen Milwaukee Bucks verloor met 119-90 van Cleveland Cavaliers.

Zwemmers naar WK-finale 4x50 vrij in Abu Dhabi

09.12 uur: De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de finale bereikt van de 4x50 meter vrije slag. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven en Thom de Boer zetten in de series met 1.25,70 de vierde tijd neer.

De mannenploeg strijdt zondagmiddag in de finale om de medailles met onder meer Italië, Rusland en de Verenigde Staten. De Italianen en Russen klokten in de series de beste tijd. Beide landen noteerden 1.24,95. Ook het Amerikaanse kwartet was met 1.25,61 iets sneller dan de Nederlandse zwemmers.

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich op overtuigende wijze voor de halve finales van de 50 rug. Toussaint klokte met 26,30 de gedeelde derde tijd in de series, De Waard met 26,39 de vijfde. Nyls Korstanje plaatste zich als tweede voor de halve finales van de 50 vlinder. Met 22,40 bleef Korstanje net boven zijn Nederlands record (22,35). Jesse Puts bleef met 23,24 steken in de series.

Fan van Leeds na duel met Arsenal gearresteerd vanwege racisme

07.08 uur: De politie van Leeds heeft na het duel tussen Leeds United en Arsenal een supporter van de thuisclub gearresteerd. Hij zou een speler van Arsenal racistisch hebben beledigd.

Het is niet bekend welke speler van Arsenal is uitgescholden. Trainer Mikel Arteta van Arsenal bevestigde na het duel dat een van zijn wisselspelers de opmerkingen had gehoord en aan de vierde official heeft doorgegeven. Leeds United bevestigt de arrestatie en laat weten dat het tegen iedere vorm van racisme is.

Leeds verloor het duel met 1-4.