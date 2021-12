Sport kort: zaalhockeyers moeten uitwijken na dichte deuren in Almere

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zaalhockeyers voor dichte deur in Almere en moeten uitwijken

11.02 uur: De zaalhockeyers uit de hoofdklasse hebben zondag voor een dichte deur gestaan in Almere. In het Topsportcentrum zouden wedstrijden worden gespeeld uit de tweede speelronde voor mannen en vrouwen, maar de deur zat op slot. "Er kwam niemand om de deur open te doen. We hebben toen in allerijl besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de blaashal van Laren", aldus een woordvoerster van hockeybond KNHB.

De hoofdklasse in de zaal valt onder de topsportcompetities. Die competities kunnen gewoon doorgaan, ook nu alle binnensportlocaties vanwege de nieuwe coronamaatregelen dicht moeten blijven. "Toen de berichten over deze maatregel zaterdag uitlekten, hebben we direct contact opgenomen met Almere en Arnhem, de andere locatie waar de zaalhockeycompetitie wordt gespeeld", aldus de KNHB-woordvoerster. "We hebben gezegd: let op, we vallen onder de professionele competities waarvoor een uitzondering wordt gemaakt, dus de hallen moeten gewoon open. De Valkenhuizen-hal in Arnhem ging gewoon open, maar in Almere bleef de deur dicht."

Aangezien de bond geen contact kreeg met de verantwoordelijken in Almere, werd besloten om uit te wijken naar de opblaasbare hal in Laren. "We zijn een uur later dan gepland begonnen aan de speelronde", aldus de KNHB. "Het is een gekke periode en het zal niet expres zijn gebeurd. Maar het is wel vervelend dat als er afspraken zijn gemaakt, de teams en onze officials in Almere 's ochtends vroeg voor een dichte deur staan."

Het demissionaire kabinet kondigde zaterdagavond een nieuwe lockdown aan. Alle binnensportlocaties moeten in ieder geval tot en met 14 januari dicht blijven. Buitensportlocaties blijven wel open tussen 05.00 en 17.00 uur. De jeugd tot en met 17 jaar mag daar onderlinge wedstrijden spelen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder is buiten sporten alleen toegestaan met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand.

Door corona geplaagde NBA-koploper Brooklyn Nets gaat onderuit

10.04 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De koploper van de oostelijke divisie miste vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen Orlando Magic. De gelegenheidsformatie van de Nets verloor met 100-93 van de ploeg die bijna onderaan staat.

Orlando Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Die basketballers zijn besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn Nets en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren.

In het westen moest Golden State Warriors de zesde nederlaag incasseren. Zonder Stephen Curry, die rust kreeg, verloor de ploeg uit San Francisco met 119-100 bij Toronto Raptors. Fred VanVleet was met 27 punten en 12 assists de uitblinker bij de Raptors. NBA-kampioen Milwaukee Bucks verloor met 119-90 van Cleveland Cavaliers.

Zwemmers naar WK-finale 4x50 vrij in Abu Dhabi

09.12 uur: De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de finale bereikt van de 4x50 meter vrije slag. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven en Thom de Boer zetten in de series met 1.25,70 de vierde tijd neer.

De mannenploeg strijdt zondagmiddag in de finale om de medailles met onder meer Italië, Rusland en de Verenigde Staten. De Italianen en Russen klokten in de series de beste tijd. Beide landen noteerden 1.24,95. Ook het Amerikaanse kwartet was met 1.25,61 iets sneller dan de Nederlandse zwemmers.

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich op overtuigende wijze voor de halve finales van de 50 rug. Toussaint klokte met 26,30 de gedeelde derde tijd in de series, De Waard met 26,39 de vijfde. Nyls Korstanje plaatste zich als tweede voor de halve finales van de 50 vlinder. Met 22,40 bleef Korstanje net boven zijn Nederlands record (22,35). Jesse Puts bleef met 23,24 steken in de series.

Fan van Leeds na duel met Arsenal gearresteerd vanwege racisme

07.08 uur: De politie van Leeds heeft na het duel tussen Leeds United en Arsenal een supporter van de thuisclub gearresteerd. Hij zou een speler van Arsenal racistisch hebben beledigd.

Het is niet bekend welke speler van Arsenal is uitgescholden. Trainer Mikel Arteta van Arsenal bevestigde na het duel dat een van zijn wisselspelers de opmerkingen had gehoord en aan de vierde official heeft doorgegeven. Leeds United bevestigt de arrestatie en laat weten dat het tegen iedere vorm van racisme is.

Leeds verloor het duel met 1-4.