Gözübüyük leidt bekertopper tussen Ajax en PSV

VOETBAL: Cercle Brugge ontslaat trainer Clement

13.51 uur: De Belgische voetbalclub Cercle Brugge heeft de Engelse trainer Paul Clement ontslagen. De 49-jarige Clement was pas sinds de zomer van 2020 in dienst in Brugge.

Cercle Brugge is de nummer 17 van de Belgische Jupiler League. De tweede club van Brugge heeft 22 punten, 1 meer dan Waasland Beveren.

Zondag verloor Cercle Brugge met 3-0 van STVV. Dat was al de zeventiende nederlaag van het seizoen. Jimmy De Wulf en Wouter Artz, de trainers van de beloften, nemen het tijdelijk over.

Clement werkte als assistent bij topclubs als Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München. Hij was hoofdtrainer bij onder meer Swansea City en Reading.

WIELRENNEN: Deense winnaar Parijs-Tours langer bij wielerploeg DSM

13.17 uur: De Deense wielrenner Casper Pedersen rijdt ook volgend jaar voor Team DSM. De 24-jarige Pedersen, afgelopen seizoen winnaar van Parijs-Tours, verlengde zijn contract bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink tot eind 2022. Pedersen komt sinds 2019 uit voor de van oorsprong Nederlandse formatie, die nu al een aantal jaar onder Duitse vlag rijdt.

De Deen won in oktober de 114e editie van Parijs-Tours door in de sprint zijn Franse medevluchter Benoît Cosnefroy te verslaan. Teamgenoot Joris Nieuwenhuis kwam een halve minuut later als derde over de streep. Pedersen reed in 2019 de Vuelta en vorig jaar de Tour de France. De Deen is onderdeel van de ’sprinttrein’ voor Cees Bol.

„Casper is niet alleen een vaardige wielrenner, maar hij heeft ook de ervaring en tactische kennis om snel beslissingen te kunnen nemen op de fiets”, zegt ploegleider Rudi Kemna. „Dat is zeker in hectische sprintfinales heel belangrijk.”

SKIËN: Gut-Behrami heerst op super-G

13.16 uur: De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft ook de tweede super-G op de Kandahar-piste van Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Ze was evenals zaterdag de snelste in de wereldbekerwedstrijd in deze discipline.

Gut heerst dit jaar op de super-G, want het was al haar vierde WB-zege van dit jaar. Ze staat over een dikke week als favoriete aan de start op de WK in Cortina d’Ampezzo.

Gut was maandag op de Kandahar 0,28 seconde sneller dan de Slowaakse Petra Vlhova. De Oostenrijkse Tamara Tippler werd derde derde op 0,74. Gut boekte al de dertigste wereldbekerzege in haar carrière. In de stand van de algemene wereldbeker staat ze tweede achter Vlhova.

VOETBAL: Scheidsrechter Gözübüyük leidt topper in beker tussen Ajax en PSV

13.13 uur: De kwartfinale in de KNVB-beker tussen Ajax en PSV staat op woensdag 10 februari onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Jeroen Manschot is door de KNVB aangewezen als VAR voor de topper in het bekertoernooi in Amsterdam.

De KNVB wees Björn Kuipers aan voor het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord, een dag later. In Heerenveen is Pol van Boekel de VAR.

Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Bas Nijhuis fluit NEC - VVV-Venlo en Dennis Higler Excelsior - Vitesse.

TENNIS: Serena Williams begint goed op voorbereidingstoernooi Melbourne

10.34 uur: Serena Williams heeft voor het eerst sinds september vorig jaar een duel gewonnen op de WTA Tour. De Amerikaanse nummer 11 van de wereld was in de tweede ronde van de Yarra Valley Classic in Melbourne de Australische Daria Gavrilova met 6-1 6-4 de baas.

„Het was een goede wedstrijd van mijn kant, maar het ging niet gemakkelijk. Het waren lange rally’s en we moesten veel lopen. En ze komt van hier, dus dat is ook lastiger. Het voelde goed om het af te maken”, zei de als vijfde geplaatste Williams.

In aanloop naar het nieuwe tennisseizoen verbleef de 39-jarige Williams in quarantaine in Adelaide, waar ze vorige week nog Naomi Osaka versloeg in een demonstratiewedstrijd.

Williams, die sinds Roland Garros van vorig jaar niet meer in actie kwam, begint volgende week op de Australian Open aan de jacht op haar 24e grandslamtitel. Haar laatste titel op een grand slam dateert van 2017, ook op de Australian Open.

De Bulgaarse Tsvetana Pironkova is de volgende tegenstander van Williams. De Bulgaarse won in drie sets van de als negende geplaatste Donna Vekic: 1-6 6-4 6-2.

Skiester Goggia mist WK door kniebreuk

07.54 uur: De Italiaanse skiester Sofia Goggia kan tijdens de wereldkampioenschappen in eigen land niet meedoen. De regerend olympische kampioene op de afdaling, dit seizoen al goed voor vier overwinningen in de wereldbeker, heeft een breuk in haar rechter knieschijf.

De 28-jarige Goggia liep de ernstige blessure zondag op door een val in Garmisch-Partenkirchen. Ze ging onderuit toen ze de piste verliet nadat de super-G was uitgesteld wegens dichte mist. Nader onderzoek bracht de breuk aan het licht. Het Duitse skioord lijkt vervloekt voor Goggia. Vorig jaar brak ze er haar onderarm tijdens de super-G.

De WK alpineski zijn van 8 tot 21 februari in Cortina d’Ampezzo.

Basketbal: Einde aan zegereeks Utah Jazz in NBA

07.52 uur: De zegereeks van Utah Jazz in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is ten einde gekomen. Denver Nuggets bracht de ploeg de eerste nederlaag na elf overwinningen op rij toe. De Nuggets wonnen met 128-117 en dankten vooral Nikola Jokic voor zijn secure optreden. Hij noteerde 47 punten en 12 rebounds.

Bojan Bogdanovic was met 29 punten de beste schutter bij Utah Jazz, dat nu tweede staat in de westelijke divisie achter Los Angeles Clippers. De Clippers zetten hun sterke optreden dit seizoen in de NBA voort met een zege op New York Knicks met 129-115. Kawhi Leonard was topscorer voor de ploeg uit LA met 28 punten. De Clippers voeren de stand aan met zestien overwinningen tegen vijf verliesbeurten.

Philadelphia 76ers behielden de koppositie in de oostelijke divisie na een overwinning op Indiana Pacers: 119-110. De ’Sixers’ overbrugden in de tweede speelhelft een achterstand van 20 punten en liepen in het vierde kwart nog ruim uit. Sterspeler Joel Embiid ontbrak vanwege een blessure bij Philadelphia, maar onder anderen Tobias Harris (27 punten) en Ben Simmons (21 punten) namen zijn rol over.