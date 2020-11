Simpel winnend Ajax heeft geen kind aan Emmen

Zonder Daley Blind (niet wedstrijdfit) en Nicolas Tagliafico (op de bank) startte Ajax met Lisandro Martinez en Sean Klaiber aan het duel met de ploeg van Dick Lukkien, die tot aan deze zaterdagavond dit seizoen nog niet wist te winnen in de Eredivisie.

En al snel was duidelijk dat dat ook in de tiende speelronde niet zou gaan lukken. Ajax oogde allerminst als een ploeg die al met de gedachten bij het Champions League-duel met Liverpool was, en speelde scherp. Klaiber kreeg na een kleine twintig minuten de eerste kans, maar stuitte op doelman Felix Wiedwald.

Een minuut later was het via Davy Klaassen wel raak. De middenvelder werd diep gestuurd door Lassina Traoré en zag zijn inzet via Miguel Araujo over Wiedwald in de verre hoek caramboleren. Op het half uur spelen verdubbelde de ploeg van Erik ten Hag op prachtige wijze de score. Klaassen gaf een gevoelvolle boogbal achter de Emmense defensie en Zakaria Labyad volleerde fraai raak.

Via een intikker van Traoré, na opnieuw een mooie bal achter de verdediging van Antony, gingen de Amsterdammers met een 0-3 voorsprong rusten en kon Ten Hag direct na rust Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes hun opwachting laten maken. Dusan Tadic en Traoré bleven in de kleedkamer achter.

Perr Schuurs was aan het begin van de tweede helft dicht bij de 0-4, maar stuitte op Wiedwald. De vierde Amsterdamse treffer kwam er via de ingevallen Jurgen Ekkelenkamp. Nadat eerst Ricardo van Rhijn nog voorkam dat Huntelaar kon scoren, prikte invaller Ekkelenkamp raak. Promes maakte (op aangeven van de ook ingevallen David Neres) het vijftal treffers compleet.

De makkelijk verlopen wedstrijd zorgde ervoor dat Ten Hag twintig minuten voor tijd de 17-jarige Devyne Rensch zijn debuut in Ajax 1 kon laten maken. En Emmen? Dat kwam niet verder dan een schotje van Nikolai Laursen (over) en kan zich richten op het bezoek aan Sparta van komende vrijdag.

