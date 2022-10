Dartswereld bibbert voor 21-jarige ’Rocky’: ’Hij wordt zonder twijfel ooit wereldkampioen’

Er stonden van donderdag tot zondag liefst vier Players Championship-toernooien op het programma. De beste van allemaal over vier dagen gezien, was zonder twijfel Josh Rock (PDC 66) uit Antrim.

Op donderdag speelde Rock als een bezetene. De Noord-Ier, dit jaar al goed voor vijf toernooizeges op de Development Tour, pakte uit met fantastische gemiddeldes van net boven de 110, 112 en 108. Onderweg naar de finale klopte Rock niet de minsten: Dirk van Duijvenbode (PDC 16) en Kim Huybrechts (PDC 31). Ook Mike De Decker (PDC 61) verloor van Rock, ondanks een gemiddelde van dik 113.

„Ik heb in totaal vier pijlen op een dubbel gehad tijdens de match”, verzuchtte de Belg na die verloren kwartfinale. „Maar ik ben niet boos of zo. Ik ben gewoon overklast, punt. Terwijl ik zelf uitstekend gooide. Het is niet de eerste keer dat Josh dit doet. Hij wordt dan ook gezien als een van de grootste talenten op het circuit.”

Op vrijdag eindigde zijn avontuur in de achtste finales, door ondanks een gemiddelde van 108.74 verrassend met 6-5 te verliezen van Matt Campbell (PDC83). Terwijl hij in zijn eerste drie wedstrijden amper één leg verloren. Zaterdag moest ’Rocky’, ook in de achtste finales, zijn meerdere erkennen in wereldkampioen Peter Wright (PDC 1). Die met 6-5 won, ondanks een iets lager gemiddelde (96.58 om 97.94). Rock kwam vier keer op voorsprong, maar miste dertien van zijn achttien kansen op de dubbels.

Zondag was het echter ’Rock Day’. Met gemiddeldes tussen de 102 en 107 bereikte Rock zijn tweede finale van de week. Hij versloeg onder anderen ex-wereldkampioen Adrian Lewis (PDC 35) en Damon Heta (PDC 18). In de finale rekende Rock met 8-5 (gemiddelde van108) af met Luke Humphries, de nummer 9 van de wereld en won hij zijn allereerste toernooi bij de grote jongens.

Rock is intussen al zeker van deelname aan zijn eerste WK bij de profs. „Natuurlijk kan ik dat winnen”, klonk het. „Ik heb vandaag bewezen in een veld van 128 spelers dat ik de beste kan zijn, dan kan dat ook op het WK. Al zal de concurrentie daar natuurlijk nog groter zijn. Ik leg mezelf niet te veel druk op en blijf gewoon vrijuit spelen zoals ik al het hele jaar doe.”

De Belg Kim Huybrechts verloor afgelopen week van Rock en kent de rising star van het darts goed. „Als je naar zijn wedstrijden van nu kijkt en eigenlijk die van het hele seizoen, dan kan je wel zeggen dat Josh momenteel hét talent van de darstwereld is. En dat hij het darts aan het veroveren is”, aldus de Kempenaar. „Hij is bovendien een bijzonder sympathieke kerel en heel nederig. Ik heb niets dan lof voor Josh Rock. Soms praten we wel eens over het reilen en zijlen in het darts. Ik heb hem al gezegd dat hij gewoon moet verder doen zoals hij bezig is, met de voetjes op de grond.”

„Je bent intussen wel extra op je hoede als je tegen Rock moet spelen. Hij is extra in vorm, maar ik bekijk hem niet anders dan een Jonny Clayton of Dirk van Duijvenbode. Maar Josh lijkt wel heel gemakkelijk gemiddeldes van 108 en zo te gooien. Het WK? Het lijkt voor hem nog wat te vroeg om als favoriet naar daar te gaan. Hij is heel goed geweest op de vloertoernooien en op de European Tour ging het ook al redelijk, maar Josh moet het nog bewijzen op het hoogste podium. Dat zijn de moeilijkste toernooien en is toch nog wel anders, maar ik ben benieuwd. Hij gaat zonder twijfel ooit wereldkampioen worden. Alleen nog niet binnen de eerste drie jaar, denk ik.”

