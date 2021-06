Geen afvaardiging Nederlandse regering naar Oranje in Boedapest

„Het was gewoon niet gepland”, aldus de premier in de Tweede Kamer. Het Nederlands voetbal speelt zondag in de Hongaarse hoofdstad de achtste finale van het Europees kampioenschap voetbal. De SP stelde in het debat voor geen officiële afvaardiging te sturen. Maar dat stond al niet in de agenda, aldus Rutte.

Hij vindt het „een lastige vraag wat je doet met wedstrijden.” Mocht het toch eens voorkomen dat het kabinet toch een wedstrijd gaat boycotten dan lijkt het hem verstandig dat met de betrokken sporters te bespreken. Rutte vindt eigenlijk dat er geprobeerd moet worden om sport en politiek gescheiden te houden.

Als het Nederlands elftal in Boedapest wint, dan moet Oranje op 3 juli in Bakoe in Azerbeidzjan de kwartfinale spelen. De ChristenUnie en GroenLinks vinden dat daar ook geen regeringsdelegatie naar toe moet gaan. Azerbeidzjan houdt na een recente oorlog in Nagorno-Karabach nog enkele honderden Armeense militairen vast. Dat is volgens GroenLinks en ChristenUnie in strijd met het oorlogsrecht.

„Laat ons geen slingers zijn op een verkeerd feest”, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Rutte liet hem weten dat het kabinet er later op terug zal komen. „We moeten er goed over nadenken als het zover komt.”

Begin dit jaar nam de Tweede Kamer een motie van SP’er Sadet Karabulut aan om geen koning, premier of minister naar het WK Voetbal in Qatar te sturen omdat bij de bouw van stadions daar arbeidsmigranten worden uitgebuit. Er zouden daarbij al duizenden doden zijn gevallen. Het kabinet moet nog reageren op deze motie. ChristenUnie en D66 vinden dat Nederland niet aan dit toernooi zou moeten deelnemen.