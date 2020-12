Dave Bulthuis schrijft historie: ’Op naar Bayern München’

Bulthuis speelt al bijna twee jaar vrijwel alles voor de Zuid-Koreaanse topclub. Ook tijdens de finale van de Champions League stond de Nederlandse verdediger negentig minuten binnen de lijnen. „We grepen dit seizoen net naast de eerste plaats in de competitie en in de nationale beker werden we ook tweede”, vertelt Bulthuis. „Dat was een flinke teleurstelling. Voor deze Champions League-finale dachten we dan ook: dit gaat ons niet nog een keer overkomen. En zie waar we nu staan. We hebben negen van de tien wedstrijden gewonnen in dit toernooi. Man, het is echt een eer om deze prijs te winnen.”

Het niveau in de Aziatische Champions League heeft Bulthuis verrast. „Dit is zeker niet zomaar wat”, verzekert de oud-speler van onder meer FC Utrecht, FC Nürnberg en SC Heerenveen. „In de kwartfinale speelden we tegen Sinobo Guoan, een Chinese club waar een speler als Renato Augusto rondloopt. Die is jarenlang speler van het Braziliaans elftal geweest. In de halve finale troffen we het Japanse Vissel Kobe, de club van Andres Iniesta. Helaas was hij zelf geblesseerd, hij stond met twee krukken langs de lijn. Ik heb hem wel even een boks gegeven. Dit is een speler waar ik vroeger altijd met veel bewondering naar keek. Het blijft mooi om dat soort mensen in real life te zien.”

Door het winnen van de Champions League mogen Ulsan en Bulthuis in februari 2021 deelnemen aan het WK voetbal voor clubs in Qatar, waar de beste teams van alle continenten elkaar treffen. De meest aansprekende grootmacht in dat toernooi is zonder twijfel Bayern München, dat vorig seizoen de Europese Champions League veroverde. „Dat lijkt me een prachtige ervaring, waar ik nu al naar uitkijk”, aldus Bulthuis, die nog een jaar onder contract staat bij Ulsan. „Ik heb het goed hier.”

Dave Bulthuis knuffelt met Junior Negrao na diens treffer. Ⓒ HH/ANP

Eerst richt hij zich op het samenzijn met zijn familie. Bulthuis arriveerde zondag in Nederland, waar hij de feestdagen doorbrengt. „Ik woon samen met mijn vrouw Joëlle en zoontje Rio in Korea, maar de rest van mijn familie heb ik al een jaar niet gezien. Dit omdat we niet konden reizen door het coronavirus en ons drukke programma. Het is ontzettend bikkelen geweest, dus ik ben heel blij om weer terug te zijn.”