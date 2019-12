Sport Kort: Bennett kopman Jumbo-Visma in Tour Down Under

Voetbal: Espanyol stuurt trainer Machin de laan uit

12.29 uur: Trainer Pablo Machin is ontslagen bij Espanyol. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de hekkensluiter van La Liga, de hoogste voetbalklasse van Spanje.

Espanyol verloor zondag de uitwedstrijd van Léganes (2-0), de nummer voorlaatst van de ranglijst. Machin was slechts tien duels trainer van de club uit Barcelona. De Spanjaard verving in oktober de ontslagen David Gallego.

Espanyol boekte onder Machin slechts een competitiezege. De club overwintert wel in de Europa League.

Wielrennen: Bennett kopman Jumbo-Visma in Tour Down Under

10.59 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma start volgende maand met vijf Nederlanders in de Tour Down Under. Maar de klassementsman in de eerste koers uit de WorldTour is een Nieuw-Zeelander. George Bennett is de kopman van het team, zoals de 29-jarige renner dat vier maanden later ook zal zijn in de Giro d’Italia. Bennett werd vorig jaar bij zijn zesde deelname elfde in de Australische rittenkoers.

Hij krijgt gezelschap van de Nederlanders Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Tom Leezer, Lennard Hofstede en Taco van der Hoorn. Voor de Australiër Chris Harper wordt het zijn eerste optreden in een WorldTourkoers voor de Nederlandse ploeg. De Tour Down Under begint op 21 januari.

John McGinn Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Ploeggenoot El Ghazi breekt enkel

08.14 uur: John McGinn kan Aston Villa voorlopig niet helpen in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De middenvelder blijkt zaterdag een enkel te hebben gebroken tijdens het verloren thuisduel met Southampton (1-3).

De 25-jarige McGinn moest zich al na acht minuten laten vervangen. Aston Villa zakte door de nederlaag naar de achttiende plaats van de hoogste Engelse voetbalklasse, met slechts 3 punten meer dan Norwich City en Watford.

McGinn, international van Schotland, staat naar verwachting minimaal twee maanden aan de kant.

Dwight Howard Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Lakers verliezen zonder James

07.00 uur: De basketballers van LA Lakers hebben voor de derde keer op rij verloren. De koploper van de Western Conference van de NBA ging ook onderuit tegen Denver Nuggets: 104-128.

Sterspeler LeBron James ontbrak bij de Lakers wegens een rugblessure. Anthony Davis maakte 32 punten voor de verliezende ploeg, maar viel in de slotfase van het duel uit met een knieblessure.

Paul Millsap (21 punten) en Gary Harris (19 punten) hadden een groot aandeel in de zesde zege op rij van Denver Nuggets.

Toronto Raptors won na een fraaie inhaalrace van Dallas Mavericks: 110-107. De Raptors kwamen terug van en achterstand van 30 punten. Kyle Lowry maakte 32 punten voor het winnende team uit Canada.