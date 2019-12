Sport Kort: Nieuwe trainer Arteta houdt Ljungberg bij Arsenal

Skiën: Eerste wereldbekerzege Noorse skiër Windingstad

20.59 uur: De Noorse skiër Rasmus Windingstad heeft voor het eerst een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 26-jarige Noor pakte de zege in de parallelreuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia. Windingstad versloeg in de finale de Duitser Stefan Luitz. De Oostenrijker Roland Leitinger finishte als derde.

Windingstad was een dag eerder in Alta Badia nog als zevende geëindigd op de reuzenslalom, die door zijn landgenoot Henrik Kristoffersen was gewonnen. Luitz had zich zondag niet gekwalificeerd voor de tweede run van de reuzenslalom en herstelde zich een dag later met de tweede plaats.

De internationale skifederatie FIS hanteert dit seizoen een apart klassement voor de parallelwedstrijden. Er volgt nog een parallelreuzenslalom in februari in het Franse Chamonix.

Voetbal: Sporting Braga ontslaat trainer Sa Pinto

19.24 uur: De Portugese voetbalclub Sporting Braga heeft trainer Ricardo Sa Pinto ontslagen. De 47-jarige Sa Pinto moet vertrekken wegens de slechte prestaties van de club in de competitie. Sporting Braga staat na veertien wedstrijden achtste met 21 punten achterstand op koploper Benfica.

De club uit het noordwesten van Portugal bedankt Sa Pinto „voor zijn toewijding en de prestaties, vooral in de Europa League.” Ook laat Braga weten dat het aanstaande vrijdag een nieuwe trainersstaf wil bekendmaken.

Sa Pinto, die eerder trainer was bij onder meer Sporting Portugal, Standard en Legia Warschau, zag zijn ploeg afgelopen zondag nog met 4-1 winnen in de Portugese Ligabeker bij Pacos Ferreira. In de competitie werden de laatste twee competitiewedstrijden verloren. Daarnaast verloor de club in het nationale bekertoernooi van Benfica. In de Europa League deed de trainer het wel goed. Braga werd groepswinnaar in groep K en treft in de zestiende finales Rangers FC uit Schotland.

Voetbal: Nieuwe trainer Arteta houdt Ljungberg bij Arsenal

19.15 uur: Mikel Arteta, de nieuwe trainer van Arsenal, ziet bij de Londense club een rol weggelegd voor Freddie Ljungberg. Sinds het ontslag van Unai Emery was Ljungberg interim-trainer.

„Ik heb hem mijn ideeën verteld en heb hem gezegd welke mensen ik wilde toevoegen aan onze trainersstaf. Ik wilde weten wat zijn gevoel daarbij was en hoe hij zijn eigen toekomst in zijn hoofd had”, zei Arteta. „We hebben vervolgens besloten dat het het beste voor hem is om bij ons te blijven. Hij kent de spelers, hun huidige situatie en hun verleden. Verder is ook zijn spelinzicht zeer belangrijk voor ons. Freddie was heel positief en toonde zich bereid ons te helpen.”

Ljungberg had zes wedstrijden de leiding bij Arsenal, dat op de 11e plek staat in de Premier League. Hij won slechts één keer, uit bij West Ham United: 1-3.

Afgelopen weekend speelde Arsenal met 0-0 gelijk tegen Everton en Mesut Özil ontbrak in de selectie omdat hij in opspraak was geraakt na een tweet. „Iedereen begint bij mij met een schone lei. Ik heb dat Mesut ook gezegd. Hij zal niet beoordeeld worden op zaken uit het verleden”, aldus Arteta.

Voetbal: Espanyol stuurt trainer Machin de laan uit

12.29 uur: Trainer Pablo Machin is ontslagen bij Espanyol. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de hekkensluiter van La Liga, de hoogste voetbalklasse van Spanje.

Espanyol verloor zondag de uitwedstrijd van Léganes (2-0), de nummer voorlaatst van de ranglijst. Machin was slechts tien duels trainer van de club uit Barcelona. De Spanjaard verving in oktober de ontslagen David Gallego.

Espanyol boekte onder Machin slechts een competitiezege. De club overwintert wel in de Europa League.

Wielrennen: Bennett kopman Jumbo-Visma in Tour Down Under

10.59 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma start volgende maand met vijf Nederlanders in de Tour Down Under. Maar de klassementsman in de eerste koers uit de WorldTour is een Nieuw-Zeelander. George Bennett is de kopman van het team, zoals de 29-jarige renner dat vier maanden later ook zal zijn in de Giro d’Italia. Bennett werd vorig jaar bij zijn zesde deelname elfde in de Australische rittenkoers.

Hij krijgt gezelschap van de Nederlanders Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Tom Leezer, Lennard Hofstede en Taco van der Hoorn. Voor de Australiër Chris Harper wordt het zijn eerste optreden in een WorldTourkoers voor de Nederlandse ploeg. De Tour Down Under begint op 21 januari.

Voetbal: Ploeggenoot El Ghazi breekt enkel

08.14 uur: John McGinn kan Aston Villa voorlopig niet helpen in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De middenvelder blijkt zaterdag een enkel te hebben gebroken tijdens het verloren thuisduel met Southampton (1-3).

De 25-jarige McGinn moest zich al na acht minuten laten vervangen. Aston Villa zakte door de nederlaag naar de achttiende plaats van de hoogste Engelse voetbalklasse, met slechts 3 punten meer dan Norwich City en Watford.

McGinn, international van Schotland, staat naar verwachting minimaal twee maanden aan de kant.

Basketbal: Lakers verliezen zonder James

07.00 uur: De basketballers van LA Lakers hebben voor de derde keer op rij verloren. De koploper van de Western Conference van de NBA ging ook onderuit tegen Denver Nuggets: 104-128.

Sterspeler LeBron James ontbrak bij de Lakers wegens een rugblessure. Anthony Davis maakte 32 punten voor de verliezende ploeg, maar viel in de slotfase van het duel uit met een knieblessure.

Paul Millsap (21 punten) en Gary Harris (19 punten) hadden een groot aandeel in de zesde zege op rij van Denver Nuggets.

Toronto Raptors won na een fraaie inhaalrace van Dallas Mavericks: 110-107. De Raptors kwamen terug van en achterstand van 30 punten. Kyle Lowry maakte 32 punten voor het winnende team uit Canada.