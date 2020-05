Nóg meer kritiek op docu Michael Jordan: ’Scottie Pippen is woest’

Het iconische nummer 33 van de Bulls zou volgens de geruchten in de VS niet kunnen lachen om de manier waarop hij weggezet wordt in de docu, die buiten Amerika door 23,8 miljoen gezinnen bekeken werd volgens Netflix. Volgens David Kaplan, journalist bij ESPN in Chicago, is Pippen „enorm boos” en „de woede voorbij.”

Volgens Kaplan komt de boosheid van Pippen voort uit het negatieve imago dat hem wordt aangepraat, onder andere door Jordan zelf. Die noemde zijn ploegmaat op een bepaald moment „egoïstisch” en „onwetend.” „Volgens Pippen was het tot de laatste minuten van Game 6 tegen de Utah Jazz (de finale in 1998, red.) alleen maar bashen op Scottie”, aldus Kaplan.

Horace Grant

In de documentaire worden dan ook inderdaad enkele minder fraaie momenten van Pippen uitgelicht. Zoals het niet willen spelen in de laatste seconden van een play-offwedstrijd tegen New York in 1994. En het vragen van een transfer nadat zijn looneisen niet werden aanvaard in 1997-1998.

Dit nieuws komt er slechts een dag nadat Horace Grant, tussen 1987 en 1993 ploegmaat van Jordan, ook al kritiek uitte. Grant, die in de documentaire door Jordan wordt aangewezen als de bron voor het boek ’The Jordan Rules’ - waar hij als pestkop neergezet wordt - had zijn bedenkingen bij ’The Last Dance’. „Ik vond het entertainment, maar wij als ploegmaten weten dat negentig procent ervan bullshit was. Het klopte niet”, vertelde hij bij radiozender ESPN 1000 in Chicago.