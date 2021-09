Napoli handhaaft zich aan kop, Juventus kijkt naar boven

Bij Cagliari was middenvelder Kevin Strootman basisspeler. Hij werd in de 85e minuut gewisseld. Zijn ploeg wacht na zes wedstrijden nog op de eerste zege.

Napoli leidt met 18 punten, gevolgd door AC Milan met 16 punten. De nummer 2 won met 2-1 bij Spezia. Nummer 3 Internazionale liet in de thuiswedstrijd tegen Atalanta 2 punten liggen: 2-2. De titelhouder heeft nu 4 punten minder dan Napoli.

De Ligt wint met Juventus

Juventus heeft de tweede competitiezege binnen. De club uit Turijn won de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (3-2).

Paulo Dybala, Leonardo Bonucci en Manuel Locatelli scoorden voor Juventus. Maya Yoshida trof bij een achterstand van 2-0 doel voor Sampdoria. Antonio Candreva leidde met zijn 3-2 een spannende slotfase in. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus. Mohamed Ihattaren ontbrak opnieuw in de selectie van Sampdoria.

Dybala viel vlak na zijn openingstreffer geblesseerd uit. Hij ging geëmotioneerd van het veld. Mogelijk wijst dat op een zware blessure. De wedstrijd van woensdag tegen Chelsea in de Champions League lijkt te vroeg voor hem te komen.

Juventus nestelde zich met de zege in de middenmoot van de Serie A. De ploeg van Massimiliano Allegri begon slecht aan het seizoen, na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Manchester United. Juventus heeft nu twee keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren in de Serie A.

Bekijk hier de stand in de Serie A.

Lazio klopt AS Roma in beladen stadsderby

Lazio heeft de beladen stadsderby van Rome gewonnen. De ploeg van trainer Maurizio Sarri was in ’Derby della Capitale’ te sterk voor AS Roma (3-2).

Sergej Milinkovic-Savic en Pedro scoorden binnen 20 minuten voor Lazio. Pedro trof op 15 mei van dit jaar nog doel voor AS Roma tegen Lazio.

Roger Ibañez deed vlak voor rust iets terug voor AS Roma. Maar Felipe Anderson herstelde in de tweede helft de marge van twee doelpunten voor Lazio. Vervolgens benutte Jordan Veretout nog een strafschop voor de verliezende formatie van trainer José Mourinho (3-2).

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd voor AS Roma, dat voorlopig vierde staat in de Serie A met 12 punten. Napoli speelt zondagavond nog tegen Cagliari en kan op 18 punten komen. Lazio heeft nu in zes duels 11 punten verzameld.