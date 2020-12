Max Verstappen kijkt uit naar samenwerking met Sergio Pérez

De Limburger is complimenteus over de Mexicaan (30), die Alexander Albon vervangt. „Checo is een goede, intelligente racer”, stelt Verstappen. „Hij heeft een prima seizoen achter de rug, met natuurlijk ook een goede auto, en brengt wat meer ervaring naar het team. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Ik weet zeker dat we goed met elkaar overweg kunnen.”

Voorkeur voor Hülkenberg

Verstappen bevestigt dat hij eerder intern om zijn mening is gevraagd door de Red Bull-top. Hoewel hij er zelf niets over zegt, is het duidelijk dat de Nederlander toen een voorkeur heeft aangegeven voor de transfervrije Nico Hülkenberg.

Dat betekent evenwel niet dat Verstappen het niet met deze keuze eens is. „Natuurlijk hebben we erover gepraat en heb ik mijn mening gegeven. Uiteindelijk nemen Helmut Marko, Christian Horner en Dietrich Mateschitz de beslissing. Het was duidelijk dat het voor Alex een tricky jaar was. Hij is een geweldige gast en ik ben blij dat hij nog deel uitmaakt van het team.”

Grotere uitdager

Albon blijft immers aan als reserve- en testcoureur. Met Pérez aan boord hoopt Verstappen dat Red Bull een grotere uitdager wordt voor Mercedes in 2021. „Dit jaar was ik vaak de enige die in de buurt zat van Mercedes. Dan konden zij altijd een andere strategie kiezen, omdat ze een extra auto hadden om mij op te vangen. Het zou mooi zijn als Pérez ons team verder vooruit kan helpen. En mij als teamgenoot ook kan pushen. Hopelijk hebben we vanaf de start van volgend seizoen een competitieve auto en kunnen we het Mercedes wat moeilijker maken.”