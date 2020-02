Lachman van PEC Zwolle naar Israël

De 30-jarige voetballer speelde sinds 2018 voor de club uit Zwolle, nadat hij eerder van 2011 tot en met 2014 voor dezelfde club uitkwam.

Lachman speelde in totaal 140 wedstrijden voor PEC. Hij werd in 2012 kampioen met de ploeg in de eerste divisie en won in 2014 met de ploeg de KNVB-beker. Lachman speelde ook nog voor FC Groningen, FC Twente, Sheffield Wednesday, Cambuur en Willem II. Dit seizoen kwam hij vijftien keer in actie voor de ploeg van coach John Stegeman.