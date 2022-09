Majo Granatto als ’Messi van het Kopje’ topattractie bij Bloemendaal

Sport

Hockeysters Oranje ondanks tegenslagen naar WK-finale

De Nederlandse hockeysters hebben voor de dertiende keer in de historie de WK-finale bereikt. De ploeg van Jamilon Mülders versloeg in het Catalaanse Terrassa de hockeyroos uit Australië: 1-0. De zege was dik verdiend en had eigenlijk veel groter moeten uitvallen.