'Ik wil sportgezicht van Den Haag zijn'

Rudmer Heerema: "Ooit was Erica Terpstra hier het aanspreekpunt voor de sport. Zo’n positie streef ik ook na.” Ⓒ René Bouwman

Hij is met roeister Helma Neppérus de enige ex-topsporter in de Tweede Kamer. Iemand die ook in Den Haag voortdurend blijk geeft dat sport voor hem geen bij- maar hoofdzaak is. Zo wist VVD’er Rudmer Heerema via twee amendementen al 2,5 miljoen euro aan subsidies af te dwingen voor noodlijdende sportbonden. In november zette hij zichzelf helemaal op de kaart vanwege een motie die de topsport jaarlijks 10 miljoen euro extra garandeert. De droom van de man, die in 1996 door een blessure als zwemmer de Olympische Spelen miste, is om het vaste aanspreekpunt voor de sport in Den Haag te zijn. Daags voor de verkiezingen vertelt de 39-jarige Alkmaarder over zijn ambities.