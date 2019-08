Bertens: ’Heb zelf de kansen verkloot’

,

,,Ik heb geen moment lekker in de wedstrijd gezeten’’, constateerde de 27-jarige Nederlandse een klein uurtje na de wedstrijd die niet langer 67 minuten in beslag nam (6-2, 6-3). ,,Ik begon heel slecht en eigenlijk werd dat geen moment beter. Dan wordt het natuurlijk lastig.’’

Toch leek het er af en toe op dat Bertens succesvol terug zou knokken: ,,Je probeert altijd terug in de wedstrijd te komen en ik kreeg ook nog wel kansen. Maar die heb ik niet benut. Ik kreeg bij 4-3 in de eerste set twee breakpoints, maar die verkloot ik zelf gewoon. Ik dacht zelf ook nog wel steeds dat ik kans had, zelfs na die eerste paar matchpoints voor haar. Maar als je dan steeds weer een belabberd punt speelt op deuce, dan ben je gewoon slecht bezig.’’

Een verklaring heeft Bertens niet: ,,Wist ik het maar. Het is gewoon frustrerend, niks ging gewoon goed. Ik voelde me voor de wedstrijd wel goed, niet heel erg gespannen. We gaan er goed over nadenken en kijken of we dit de volgende keer kunnen voorkomen.’’