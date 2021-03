KNVB wil Erwin van de Looi langer houden als coach Jong Oranje

Van de Looi is momenteel met zijn selectie bezig aan de groepsfase van het EK, dat in Hongarije wordt gehouden. Of dat EK een vervolg krijgt voor de Nederlandse talenten, is nog allerminst zeker. De ploeg heeft na twee gelijke spelen in de eerste duels met Roemenië en Duitsland pas twee punten.

De nu 49-jarige Van de Looi nam in het voorjaar van 2018 de taken over van Art Langeler en tekende in eerste instantie een contract tot medio 2020. Toen de jeugdploeg zich plaatste voor het EK, werd dat automatisch verlengd tot medio 2021.

De coach maakte zijn grootste triomf mee in 2015, toen hij met FC Groningen de KNVB-beker won. Bij zijn volgende club Willem II, waar hij in de zomer van 2016 aan de slag ging, werd hij in het voorjaar van 2018 ontslagen.

Het volgende EK wordt in 2023 gehouden. Op dat toernooi is voor Jong Oranje ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 te verdienen.