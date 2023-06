Letsch wil oude bekenden van Vitesse naar Duitsland halen

De Slowaakse middenvelder Bero is transfervrij na het aflopen van zijn contract in Arnhem, terwijl het contract van Wittek bij Vitesse nog één jaar doorloopt. Als Vitesse wil voorkomen, dat ook hij volgend jaar transfervrij de deur uitloopt, dan zal de Arnhemse club de Duitse linksback deze window of in januari moeten verkopen. Wittek kwam medio 2020 op voorspraak van Letsch transfervrij van Greuther Fürth naar Vitesse en heeft 110 duels voor de Arnhemmers achter zijn naam, waarin hij tot negen goals kwam.

Letsch verkaste in september vorig jaar naar VfL Bochum dat toen troosteloos onderaan stond in de Bundesliga met slechts één punt uit zeven duels. Zijn debuut leverde nog een ruime nederlaag op (4-0 tegen RB Leipzig), maar zijn tweede wedstrijd als coach van Bochum mondde uit in een verrassende 3-0 thuiszege tegen Eintracht Frankfurt en gedurende het seizoen wist de uit 1848 stammende club steeds meer puntjes te sprokkelen en langzaam maar zeker op te klimmen op de ranglijst. Op de laatste speeldag leidde Letsch de club met de kleinste begroting in de Bundesliga in veilige haven zonder daarvoor een play-off nodig te hebben.

Vitesse zag behalve Bero ook Sondre Tronstad transfervrij vertrekken. De Noorse middenvelder heeft voor drie jaar getekend bij Blackburn Rovers. Naast de transfervrije vertrekkers wuift Vitesse ook een leger huurlingen uit. De Arnhemse club haalde tot nu toe pas één nieuwe speler binnen voor het nieuwe seizoen. Middenvelder Mathijs Tielemans is transfervrij overgenomen van PSV. Op het verlanglijstje bij Vitesse staan verder de transfervrije middenvelder Mark Diemers en linksachter Alex Bangura van SC Cambuur, die nog tot medio 2024 vastligt in Leeuwarden.