FC Twente en SC Heerenveen komen niet tot scoren

SC Heerenveen won woensdagavond verrassend van een compleet machteloos Feyenoord (3-0). Het was een broodnodige overwinning voor de ploeg van Johnny Jansen die aan een belabberde reeks bezig was. FC Twente bleef in de midweekse speelronde steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Sparta.

FC Twente was voor rust de betere ploeg. De Tukkers domineerden, maar het lukte de thuisploeg niet om het overwicht om te zetten in een goal. Heerenveen had niets te vertellen en was geen schim van de ploeg die woensdagavond nog indruk maakte. Sterker nog: de Friezen lieten in de eerste helft pas op slag van rust hun eerste doelpoging noteren.

VAR grijpt in

Heerenveen kwam een stuk scherper weer de kleedkamer uit en had na vijf minuten in de tweede helft al meer gevaar gesticht dan in de hele eerste helft bij elkaar. Dit leverde een interessanter tweede bedrijf op.

Beide ploegen jaagden op de openingsgoal en het was uiteindelijk Queensy Menig die de wedstrijd met een stift over doelman Erwin Mulder dacht open te breken. De VAR besloot het doelpunt echter af te keuren, omdat Luciano Narsingh in aanloop naar de goal hinderlijk buitenspel had gestaan.

In het vervolg kwamen beide ploegen niet meer tot scoren en werden de punten in Twente gedeeld. Vooral de Friezen mochten blij zijn met dit resultaat, want als er een ploeg aanspraak maakte op de overwinning, dan was het de thuisploeg.

