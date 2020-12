Wolves-trainer Nuno de gebeten hond na kritiek op arbiter

De Engelse bond FA heeft Nuno aangeklaagd, omdat de Portugees zich onlangs in een tv-interview kritisch uitliet over scheidsrechter Lee Mason. Na de nederlaag van de Wolves bij Burnley (2-1) zei Nuno dat Mason „niet goed genoeg” is om op topniveau te fluiten.

De Portugese trainer weigerde excuses te maken voor zijn uitlatingen. De 46-jarige Nuno zei wel spijt te hebben van zijn timing, zo kort na de wedstrijd.

Trainers die de integriteit van de scheidsrechter openlijk in twijfel trekken of hem persoonlijk aanvallen, kunnen geschorst worden. Nuno heeft tot 5 januari om te reageren op de aanklacht van de FA. Mogelijk moet hij enkele wedstrijden van Wolverhampton Wanderers missen. De oranje brigade van Nuno wist in december slechts één keer te winnen en staat op de twaalfde plaats in de Premier League.