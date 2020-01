De Jong stevig aan leiding op NK allround

De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma schreef de 3000 meter op haar naam met een tijd van 4.00,66. Haar ploeggenote en titelverdedigster Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, eindigde als tweede in 4.02,84. Melissa Wijfje reed de derde tijd: 4.02,87. De Jong won eerder op de dag de 500 meter met een tijd van 38,95.

Bij de NK allround is nog één ticket te verdienen voor de WK allround eind februari in Hamar. De Jong is hiervoor al geplaatst. Ook Ireen Wüst, die dit weekeinde in Thialf meedoet aan de NK sprint, heeft voor de wereldtitelstrijd in Noorwegen al een startbewijs op zak. Indien De Jong voor de tweede keer in haar loopbaan de Nederlandse allroundtitel verovert, gaat het derde en laatste WK-ticket naar de nummer 2 van het eindklassement.

Op zondag rijden de allroundsters nog de 1500 meter en de 5000 meter.

Thomas Geerdinck

Thomas Geerdinck won bij de mannen de 500 meter. Hij deed dat in een persoonlijk record: 35,50. Voor de mannen staat later op de vrijdag ook nog de 5000 meter op het programma.

Geerdinck weet in het klassement Louis Hollaar (35,89) en Tjerk de Boer (36,31) achter zich. Jan Blokhuijsen staat vierde in 36,47. Titelverdediger Douwe de Vries begon het toernooi met de negende tijd: 37,21.

Sven Kramer en Patrick Roest, al geplaatst voor het WK allround, doen niet mee in Heerenveen.