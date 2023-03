Tegenvaller Erik ten Hag: Manchester United enige tijd zonder tiener Alejandro Garnacho

Garnacho heeft zich ook afgemeld voor de komende interlandperiode. Hij had zijn debuut kunnen maken voor de Argentijnse ploeg. „Het is moeilijk onder woorden te kunnen brengen hoe ik me nu voel. Helaas ben ik niet in staat mijn team te helpen in een belangrijke fase van het seizoen”, zei Garnacho. „Maar dat is onderdeel van voetbal en ons beroep.”

De jongeling kwam dit seizoen tot vijftien competitiewedstrijden voor United en daarin was hij twee keer trefzeker. Hij mist volgens de Engelse grootmacht, die niet meldt hoe lang de tiener uit de roulatie is, sowieso de duels voor de komende interlandbreak. De ploeg van Ten Hag treft donderdag het Spaanse Real Betis in de Europa League en zondag Fulham in de FA Cup.