Ploeg Roger Schmidt pakt bij winst op Real Sociedad 1,18 miljoen euro PSV kan in één avond ruim een miljoen euro verdienen, al levert verlies op den duur mogelijk meer op

SAN SEBASTIAN - Het komt lang niet in de buurt van de 2,8 miljoen euro die een zege in de Champions League oplevert, maar PSV kan donderdag met winst op Real Sociedad in de laatste groepswedstrijd van de Europa League 1,18 miljoen euro verdienen. De Eindhovense club strijkt bij een zege niet alleen de winstpremie van 630.000 euro op, maar stelt dan tevens de tweede plek in de groep veilig. Daaraan is een premie van 550.000 euro verbonden.