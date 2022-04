Charles Leclerc op straat beroofd van horloge van drie ton

Dat gebeurde na een etentje met vrienden in Viareggio, een badplaats in Toscane. Volgens Italiaanse media had het klokje om de pols van de leider in het WK-klassement een waarde van ruim 300.000 euro.

Leclerc werd door enkele passanten herkend toen hij samen met zijn fitnesstrainer en enkele vrienden een restaurant uitliep. De 24-jarige coureur van Ferrari ging op de foto's met zijn fans. De groep om Leclerc heen werd al snel groter. Even later ontdekte de Monegask dat zijn horloge was verdwenen. Hij schakelde de politie in, maar de dief werd niet meer gevonden.

Leclerc won twee van de drie GP’s dit seizoen en gaat aan kop in het WK met 71 punten. Wereldkampioen Max Verstappen, die al twee keer uitviel, heeft 25 punten na zijn zege in Saudi-Arabië. Komend weekeinde staat in Italië de Grote Prijs van Emilia-Romagna op het programma.