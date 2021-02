Daniil Medvedev klopt Andrei Rublev en staat in halve eindstrijd Australian Open

Rublev liet halverwege de tweede set drie breakpoints onbenut en stond daarna direct zijn eigen opslaggame af. In het restant kwam de moegestreden mondiale nummer 8 er niet meer aan te pas. Na iets meer dan twee uur maakte Medvedev het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Niet fris

Direct na het wedstrijdpunt liet Medvedev zich behandelen aan kramp. Ook Rublev maakte in de slotfase geen frisse indruk, wat het niveau van de wedstrijd niet ten goede kwam.

„Ik ken hem al lang, dus ik weet hoe ik zijn harde slagen moet neutraliseren”, zei Medvedev over zijn landgenoot. „Ik ben erg blij hem in drie sets en zonder tiebreak te verslaan.” Eind vorig jaar verloor Medvedev in de kwartfinales van de US Open ook geen set tegen Rublev.

Om de finale te bereiken, moet Medvedev zien af te rekenen met Rafael Nadal of Stefanos Tsitsipas. Medvedev: „Ik ga straks lekker roomservice bestellen en televisie kijken. Wie het ook is, het wordt sowieso zwaar.” Medvedev was op de Australian Open nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.