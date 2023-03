Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bull-topman (79) af en toe nog steeds verrast door wereldkampioen (25) Marko vreesde één keer voor vertrek Verstappen: ’Toen was ik een beetje bezorgd’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen en Helmut Marko kunnen lezen en schrijven met elkaar. Ⓒ ANP/HH

Hij viert in april zijn tachtigste verjaardag, maar Helmut Marko is still going strong. De topadviseur van Red Bull Racing kan zich in positieve zin nog steeds verbazen over de ontwikkeling van zijn paradepaardje Max Verstappen in de Formule 1. In Bahrein verklapt de Oostenrijker dat hij zich één keer zorgen heeft gemaakt over een vertrek van de inmiddels tweevoudig wereldkampioen.