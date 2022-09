Louis van Gaal heeft Edgar Davids nodig op training Oranje: ’Hij deed het heel goed’

Middenvelders Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners en aanvaller Memphis Depay vielen tegen Polen ook uit met blessures. Zij verlieten het trainingskamp vrijdag. Van Gaal riep middenvelder Ryan Gravenberch en aanvaller Brian Brobbey op als vervangers. De selectie van Oranje bestaat nu nog uit 23 spelers, die allemaal fit zijn, al kwam Van Gaal wel in de problemen.

„We moesten Edgar Davids (assistent-trainer, red.) laten mee doen, omdat we anders geen elf tegen elf konden spelen. Maar Edgar deed het heel goed, ik ben heel tevreden over hem.”

Het zou goed kunnen dat Gravenberch en Brobbey, die twee keer scoorde, minuten maken. Ook al speelden zijn vrijdag nog een uur mee bij Jong Oranje. „Ik kom uit de tijd dat Tarik Oulida bij Ajax op maandag in het tweede en dinsdag scoorde in de Champions League tegen AEK Athene. Nee, ik lig daar niet wakker van. Zij kunnen gewoon spelen.”

Bondscoach Louis van Gaal tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

Nederland begint de wedstrijd met een voorsprong van 3 punten op België en eindigt bij een winst of een gelijkspel of een nederlaag van maximaal twee doelpunten verschil, als eerste in de poule. In dat geval mag Oranje volgend jaar juni meedoen aan het finaletoernooi van de Nations League.

Van Gaal is er van overtuigd dat het Nederlands elftal België in de laatste groepswedstrijd van de Nations League verslaat. „Wij gaan winnen, hoor”, zei de bondscoach van Oranje. „Je kan ook beter ongeslagen naar het WK gaan, dan dat je de laatste wedstrijd verliest. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd.”

Het Nederlands elftal loopt zondag alleen nog groepswinst mis als België met meer dan twee treffers verschil wint. „Als dat stuntje gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn”, aldus Van Gaal. „Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers, ik geloof in mijn team. Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers. Het is allemaal in orde.”