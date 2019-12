Herbeleef Europese-avond Nederlandse clubs

Herbeleef hier de Europese duels van PSV, AZ en Feyenoord via onze uitgebreide statistieken

Teleurstelling voor PSV

PSV had zich een waardig afscheid van Europa gewenst, maar de Eindhovenaren kwamen niet goed voor de dag en speelden gelijk tegen Rosenborg, die voorafgaand aan het duel met PSV nog geen punt had verzameld.

AZ tankt weinig zelfvertrouwen

AZ heeft drie dagen voor de topper in Alkmaar tegen Ajax een flinke dreun geïncasseerd. De nummer twee van de Eredivisie ging in de laatste groepswedstrijd van de Europa League bij Manchester United hard onderuit: 4-0. Daardoor greep de Britse grootmacht de eindzege in poule L. AZ gaat als nummer twee door naar de knock-outfase. Beide ploegen waren vooraf al zeker van kwalificatie.

Feyenoord met opgeheven hoofd uit Europa

Het avontuur van Feyenoord in de Europa League is voorbij. De Rotterdammers verloren op de slotdag van de groepsfase bij Porto, 3-2. Desondanks was de manier waarop de Rotterdammers voor rust een achterstand van 2-0 wegwerkten indrukwekkend, maar niet genoeg. In elk geval maakte Feyenoord er iets van voor de 2500 meegekomen fans, die een paar dagen eerder van de UEFA te horen hadden gekregen dat ze toch welkom waren.

