Live Europa League: Volg AZ en Feyenoord op de voet

Volg hier de Europese duels van PSV, AZ en Feyenoord van minuut tot minuut via onze live widget

Manchester United-AZ

AZ-trainer Arne Slot heeft niet de beschikking over spits Myron Boadu, die de vorige wedstrijd tegen Partizan Belgrado rood pakte.

De redder in nood - Ferdy Druijf, die twee late goals maakte tegen de Serviërs waardoor AZ zeker was van overwintering - staat niet in de basis als zijn vervanger. Dani de Wit staat in de punt van de aanval, met achter hem op ’10’ Calvin Stengs.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Idrissi.

FC Porto-Feyenoord

De Rotterdammers strijden nog wél echt ergens om: de volgende ronde in de Europa League. Het elftal van Dick Advocaat moet winnen bij FC Porto en is dan ook nog afhankelijk van Rangers FC, dat thuis speelt tegen Young Boys. Bij dit duel moeten de Schotten dan ook vervolgens zegevieren. Bij winst van Feyenoord, maar een (salon)remise bij Rangers, liggen de Rotterdammers er alsnog uit.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

Teleurstelling voor PSV

PSV had zich een waardig afscheid van Europa gewenst, maar de Eindhovenaren kwamen niet goed voor de dag en speelden gelijk tegen Rosenborg, die voorafgaand aan het duel met PSV nog geen punt had verzameld.

Bekijk ook: PSV slaat modderfiguur bij Europees afscheidsduel