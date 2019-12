Live: PSV zonder Malen tegen Rosenborg

Volg hier de Europese duels van PSV, AZ en Feyenoord van minuut tot minuut via onze live widget

De Eindhovenaren zullen proberen om het Europese blazoen wat op te poetsen, na de vernedering bij Sporting Lissabon (4-0). Het betekende de uitschakeling voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Voor PSV staat buiten de ranking in Europa en wat bonussen vooral het zelfvertrouwen op het spel. Na de Eredivisiezege op Fortuna Sittard (5-0) wacht immers komende zondag om 14.30 uur Feyenoord in de Kuip.

PSV speelt zonder Donyell Malen. De topscorer van de Eindhovenaren zit op de reservebank en wordt vermoedelijk gespaard voor Feyenoord. Het basisteam van de Eindhovenaren is in vergelijking met de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Fortuna Sittard (5-0) op nog drie plaatsen aangepast. Links in de verdediging neemt Olivier Boscagli de plek in van Michal Sadilek. Op het middenveld is Pablo Rosario zijn plaats kwijt. Hij werd tegen Fortuna, tot vreugde van het PSV-publiek, halverwege vervangen door Érick Gutiérrez. De Mexicaan speelt tegen Rosenborg vanaf het begin.

De Japanner Ritsu Doan blijft ook buiten het basisteam. De Portugees Bruma vervangt hem.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever en Boscagli; Thomas, Ihattaren en Gutiérrez; Bruma, Bergwijn en Gakpo.

Manchester United-AZ (19.00 uur)

AZ en Manchester United zijn allebei al door naar de volgende ronde in de Europa League. Trainer Arne Slot zal wellicht spelers willen sparen voor de absolute Eredivisiekraker van komend weekeinde: AZ-Ajax om 16.45 uur. Aan de andere kant is het het voor menig speler een droom om op Old Trafford te spelen.

FC Porto-Feyenoord (19.00 uur)

De Rotterdammers strijden nog wél echt ergens om: de volgende ronde in de Europa League. Het elftal van Dick Advocaat moet winnen bij FC Porto en is dan ook nog afhankelijk van Rangers FC, dat thuis speelt tegen Young Boys. Bij dit duel moeten de Schotten dan ook vervolgens zegevieren. Bij winst van Feyenoord, maar een (salon)remise bij Rangers, liggen de Rotterdammers er alsnog uit.