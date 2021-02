’Pascal Struijk vraagt Belgisch paspoort aan’

Maandag meldde De Telegraaf al dat Martinez een telefoongesprek voerde met Struijk, de verdediger van Leeds United, die de Belgische én Nederlandse nationaliteit heeft en daardoor kan kiezen tussen beide nationale elftallen.

Een voorwaarde om voor België uit te komen is dat Struijk een Belgisch paspoort heeft. Dat heeft hij nu nog niet, maar de Belgische bond bevestigt tegenover Het Nieuwsblad dat de Nederlander de aanvraagprocedure heeft geopend.

De Rode Duivels spelen in maart drie interlands in negen dagen en de Belgische bondscoach is van plan een brede selectie op te roepen. In plaats van een veertigtal spelers zou Martinez er nu bijna honderd in de gaten houden.

België moet drie keer vol aan de bak in de WK-kwalificatie. Eerst spelen de Duivels thuis tegen Wales (24 maart), dan reizen ze naar Tsjechië (27 maart) en ten slotte wacht Wit-Rusland (30 maart).

Op dit ogenblik heeft de bondscoach van de Belgen centraal in de verdediging de vaste waarden Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen ter beschikking, aangevuld met Club-verdediger Brandon Mechele en Anderlecht-speler Hannes Delcroix. Om gewapend te zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijden moeten er dus nog spelers bij. Daarbij is dus ook Leeds-verdediger Struijk in beeld.