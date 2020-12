Bijzonder record tijdens monsterzege Manchester United

Scott McTominay scoorde twee keer in de eerste 3 minuten van het duel. Daarmee brak de 24-jarige Schot een record in de Premier League. Duncan Ferguson (16 januari 2000) en Ryan Giggs (18 november 1995) hadden vanaf de aftrap beiden ooit 4 minuten nodig in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren

De andere doelpunten van de ManUnited kwamen voor de rust (4-1) op naam van Bruno Fernandes en Victor Lindelöf. Na de pauze troffen Daniel James en opnieuw Fernandes (strafschop) doel. Voor Leeds scoorden Liam Cooper (4-1) en Stuart Dallas (6-2).

Dankzij de klinkende zege en de misstappen van de concurrenten Tottenham Hotspur (0-2 tegen Leicester City) en Southampton (0-1 tegen Manchester City) klom ManUnited naar de derde plek. De ploeg van Solskjaer heeft 5 punten minder dan koploper Liverpool, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

ManUnited is dit seizoen in de Premier League nog foutloos in zes uitwedstrijden (18 punten). "Als we echt voor de titel willen meedoen, moeten we nu ook thuis volop gaan winnen", erkende Solskjaer onlangs. De Engelse grootmacht was in 2013 voor het laatst landskampioen.

Leicester City verslaat Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur is in de titelrace in de Premier League verder achterop geraakt. De ploeg van coach José Mourinho verloor op eigen veld van concurrent Leicester City: 0-2. De treffers kwamen op naam van Jamie Vardy (strafschop) en Toby Alderweireld (eigen doel). Vardy bracht zijn competitietotaal op elf goals.

Aanvaller Steven Bergwijn bleef op de bank bij de Spurs, die uit de laatste drie competitieduels slechts 1 punt haalden. Afgelopen woensdag ging de club uit Londen ook al bij Liverpool onderuit: 2-1.

Door de derde competitienederlaag zakte Tottenham naar de vierde plek, nu met 6 punten minder dan koploper Liverpool. Leicester is de nieuwe nummer 2, op 4 punten van de lijstaanvoerder. Everton, dat zaterdag het sukkelende Arsenal met 2-1 versloeg, staat op de derde plek, met een achterstand van 5 punten op de leidende stadgenoot. Liverpool behaalde zaterdag een klinkende zege bij Crystal Palace (0-7).

Jamie Vardy viert de openingstreffer tegen Tottenham Hotspur Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Koploper AC Milan en Internazionale winnen

De topclubs in de Italiaanse voetbalcompetitie hebben dit weekeinde geen fout gemaakt. Koploper AC Milan won zondag bij Sassuolo (1-2) en achtervolger Internazionale zette Spezia met 2-1 aan de kant. Regerend kampioen Juventus was zaterdag al te sterk voor Parma (0-4).

De Portugese aanvaller Rafael Leão van AC Milan vestigde een record in de Serie A. Hij maakte de snelste goal ooit. Precies na 6,2 seconden lag de bal achter doelman Andrea Consigli van Sassuolo. Het vorige record stond sinds 2 december 2001 op naam van Paolo Poggi, die destijds namens Piacenza na 8 seconden scoorde tegen Fiorentina. Vanaf de aftrap dribbelde middenvelder Hakan Calhanoglu van AC Milan direct naar voren, gaf een voorzet op maat aan Leão, die de bal in de verre hoek schoot.

De tweede treffer kwam in de 26e minuut op naam van de Belg Alexis Saelemaekers. Sassuolo scoorde kort voor tijd via Domenico Berardi tegen.