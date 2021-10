Officieel: Roda JC verlengt met Jurgen Streppel; Adrie Bogers assistent

In de nieuwe constructie krijgt Streppel de bevoegdheden die horen bij een technisch directeur. Peters (34), die na zijn betaald voetbalcarrière aan een nieuwe loopbaan begint, neemt alle overige directiewerkzaamheden voor zijn rekening.

Daarnaast wordt de technische staf van Roda JC uitgebreid. Adrie Bogers tekent een contract bij de Limburgers. Die fungeerde in het verleden al als assistent van Streppel bij Willem II. Bogers was vorig seizoen bij ADO Den Haag de assistent van de huidige hoofdtrainer, Ruud Brood.

Streppel is blij met de verlenging: „Dit is een uiting van wederzijds vertrouwen. In het afgelopen eerste jaar van de wederopbouw van deze club waren er hoogte- en dieptepunten. Natuurlijk liep niet altijd alles zoals ik dat hoopte of wilde, maar uiteindelijk voel ik me hier echt op mijn plek en wil ik graag met Roda JC de stijgende lijn doortrekken.”

Roda-voorzitter Joop Janssen: „Met Jurgen hebben we veel voetbalkennis- en ervaring in de staf en de hele organisatie. Hij geniet veel vertrouwen en respect, zowel binnen als buiten de club en is een echte verbinder. Hij is daarmee naast toptrainer een geweldige ambassadeur. Bovendien is Jurgen in staat om jonge talenten beter te maken in het shirt van Roda JC, en dat willen we als club nastreven.”