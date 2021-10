Roda JC verlengt met Jurgen Streppel; Adrie Bogers wordt assistent

Premium Voetbal

België wil af van stempel dat het geen toernooi kan winnen

Drie jaar geleden tastte Oranje onder leiding van bondscoach Ronald Koeman nog mis voor de eindzege in de Nations League. Nu heeft België de kans om tijdens de Final Four in Italië in navolging van Portugal het toernooi te winnen en daarmee de eerste prijs in de historie te pakken.