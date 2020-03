Mollema kan buiten trainen ook vergeten

De vakbond van de Franse coureurs heeft dinsdagmiddag zijn leden ingelicht over het verbod, met daarbij de mededeling dat duidelijke richtlijnen ontbraken. Die volgden pas aan het begin van de avond.

,,Het bevel van het ministerie van Gezondheid moet nauwgezet worden opgevolgd en dat betekent zowel voor amateurs als professionals dat de benen slechts licht mogen worden gestrekt’’, zo staat te lezen in de verordening van de overheid. Ten overvloede is eraan toegevoegd dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor beroepsrenners of coureurs die zich voorbereiden op de Olympische Spelen. De maatregel blijft voorlopig vijftien dagen van kracht.

,,Nou, dat wordt twee weken niet meer naar buiten’’, reageert Mollema, die vorige week nog dertig uur in de bergen rondom Nice kilometers had weggedraaid. ,,Waarom precies wist ik ook al niet, maar het ging lekker en ik had er plezier in. Nu zal ik eerst even rust nemen’’, aldus de renner van Trek-Segafredo. ,,Of misschien kan ik beter het vliegtuig naar Nederland nemen, want daar mag je nog wel buiten fietsen.’’

Trainen in Monaco, waar alleen de Formule 1-coureurs zich als een vis in het water voelen op het bochtige circuit door de stad, is geen optie. ,,We mogen hier nog wel met de fiets op straat, maar daar heb je weinig aan. Dit land is veel te klein om een lekkere rit te maken. Er is hier nog een weg van ongeveer anderhalve kilometer die rechtdoor gaat, met wat tunnels, en waar geen stoplichten staan. Dat is het wel zo’n beetje aan mogelijkheden, haha.’’