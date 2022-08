Aanvaller van 80 miljoen plaag voor FC Groningen-defensie VIDEO Ajacied Antony heeft het op zijn heupen in ’tropische’ ArenA

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Antony rijgt de hoogstandjes in de ArenA. Ⓒ ProShots

De hittegolf in Nederland lijkt Antony vleugels te geven. De Braziliaanse Ajacied voelde zich zondag in de snikhete Johan Cruijff ArenA als een vis in het water. De buitenspeler liet in de eerste helft tegen FC Groningen meerdere hoogstandjes zien en schoot als klap op de vuurpijl een bal snoeihard in de kruising.