Frenkie de Jong meldt zich na korte vakantie alweer bij FC Barcelona

Volgens Spaanse media had De Jong zich pas in de loop van deze week moeten melden in Barcelona, net als Memphis Depay en de Braziliaan Raphinha. De 25-jarige middenvelder kwam echter al wat eerder terug. De Jong verbleef de afgelopen dagen samen met zijn vriendin in Parijs, zo was te zien op hun sociale media.

Volgende week sluiten de Franse internationals Jules Koundé en Ousmane Dembélé aan. Zij verloren zondag met hun land de WK-finale tegen Argentinië na strafschoppen. De Argentijnen hadden in de kwartfinales Oranje ook via penalty's uitgeschakeld.