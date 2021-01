Denzel Dumfries opgelucht: ’Geen schade bleek uit mri-scan’

Tegen FC Emmen ging Dumfries dinsdagavond op een aparte manier naar de grond. De eerste beelden daarvan, deden het ergste vrezen. Zijn knie kreeg een ’zwabber’ bij het neergaan en de met pijn doordrenkte reactie van de man van graniet, gaven een zorgwekkend beeld. „Achteraf lijkt het alsof ik het erger maakte”, lacht Dumfries er nu om. „Toen ik mezelf terugzag, dacht ik: jeetje. Het was de schrik.”

Dumfries legt de voorgeschiedenis uit. „In de warming-up voelde ik al dat het kunstgras best stroef was”, vertelt de international. „Moeilijk kunstgras, hard ook. Toen het gebeurde dacht ik: shit. Ik had al wat pijnstillers genomen van tevoren, voelde echt veel pijn, maar kon het niet precies plaatsen.”

’Ik was bang’

Na afloop van het duel -Dumfries was onder begeleiding richting de kleedkamer gewandeld- bleek het mee te vallen. „Toevallig kwam Ryan Thomas naar me toe”, zegt Dumfries. „Hij vroeg hoe gaat het. Ik zei ja, het gaat wel. Hij zegt ineens you never had that feeling… Ik zei ja! Dus ik was bang! Maar ik begreep wat hij bedoelde. Hij heeft écht een kruisbandblessure meegemaakt. Bij mij was het een combinatie van pijn en schrik. Ik ben blij dat het zo afgelopen is.”

Even zat voetbalminnend Nederland in de war om de beoogde rechtsback van Oranje op het EK. Dumfries vertelt zaterdag in een uitgebreid gesprek met Telesport over de stappen die hij de laatste jaren heeft gemaakt.