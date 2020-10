Debutant Eran Zahavi leidt PSV naar groepsfase Europa League

De 33-jarige spits kreeg van Schmidt een basisplaats en beschaamde het vertrouwen niet. In de 19e minuut raakte Zahavi al de paal. Drie minuten later kopte hij knap raak. Zahavi werd fraai bediend door Oranje-international Donyell Malen en fleurde zijn debuut op met een doelpunt.

Zahavi kwam anderhalve week geleden over van Guangzhou R&F, de Chinese club van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij kwam echter nog niet in actie voor PSV, omdat hij nog niet speelgerechtigd was.

PSV op vier plekken gewijzigd

In vergelijking met de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) waren er vier wijzigingen doorgevoerd bij PSV. Naast Zahavi hadden ook Olivier Boscagli, Ryan Thomas en Malen een basisplek. Nick Viergever, Bruma en Mohamed Ihattaren dienden in Noorwegen pas op de plaats te maken. Michal Sadilek zat niet tot de selectie.

PSV viert de openingsgoal in Noorwegen. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft maakte PSV het karwei af. Na een uur spelen was het Cody Gakpo, die op aangeven van Zahavi voor de beslissende tweede treffer zorgde Met een mooi geplaatst schot krulde Gakpo raak. Het bleek de genadeklap.

Nieuwe kans in groepsfase

Vorig seizoen trof PSV Rosenborg ook al in de Europa League, toen in de poulefase. In Noorwegen won PSV met 1-4. In Eindhoven eindigde de confrontatie in 1-1. De groepsfase overleefden de Eindhovenaren toen niet. Nu krijgt PSV daarin dus een nieuwe kans.

Door de overwinning van de Eindhovenaren begint het Europa League-seizoen met drie Nederlandse clubs in de groepsfase. AZ en Feyenoord waren daarvan eerder al verzekerd. Willem II begon de Europa League-voorrondes met een flinke zege op Niedercorn (0-5), maar werd vorige week thuis op duidelijke uitschakeling getrakteerd door het Schotse Rangers: 0-4.