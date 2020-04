Boete voor FC Utrecht en FC Volendam

FC Utrecht ontving de boete vanwege wanordelijkheden tijdens de ontmoeting in Utrecht tegen Ajax op 4 maart. Het ging om een duel in de KNVB-beker, dat met 2-0 werd gewonnen door de Utrechters. De voorwaardelijke boete heeft een proeftijd van twee jaar.

FC Volendam krijgt een boete van 2500 euro omdat er bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 28 februari vuurwerk werd afgestoken. Het duel in de eerste divisie eindigde in 2-2.