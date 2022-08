Emotionele Ben Saddik viert spectaculaire zege met gebed, thee en koekjes

Sport

Ben Saddik trakteert Adegbuyi op snoeiharde knock-out

Jamal Ben Saddik (31) voorspelde een knock-out in de tweede ronde, zodat hij minstens drie minuten zijn volgens hemzelf flink verbeterde kunsten kon tonen, maar uiteindelijk had hij amper twee minuten nodig. De 31-jarige zwaargewicht versloeg Benjamin Adegbuyi (37) tijdens Glory81 in het Duitse Düss...