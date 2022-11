Queiroz haalt uit naar Klinsmann: ’Typisch vooringenomen superioriteitsgevoel’

Klinsmann werd gevraagd naar de strijd die Iran op de mat legde tegen Wales, en het opzoeken van de grens van het toegestane, waarbij ook discussies met de scheidsrechter van dienst niet werden geschuwd. „Dat is hun cultuur, zo doen zij dat. En daarom past Carlos Queiroz ook zo goed bij ze. Het lukte hem niet zich te kwalificeren met Colombia en Egypte, waarna hij terug ging naar Iran waar hij eerder al lang werkte. Deze speelstijl is geen toeval, het is hun cultuur”, herhaalde hij nog maar eens.

Die woorden vielen bepaald niet goed bij Queiroz. „Hoezeer ik je ook respecteer als voetballer, je opmerkingen over de Iraanse cultuur en het Iraanse elftal zijn een schande voor het voetbal.” De Portugees stipt aan: „Je kent me niet, maar trekt mijn karakter in twijfel met een typisch vooringenomen superioriteitsgevoel.”

Queiroz, in het verleden tevens in dienst bij onder anderen Portugal, Real Madrid en Manchester United, is zelfs zo ontdaan dat hij Klinsmann vraagt zijn plek in de technische stuurgroep van het WK te heroverwegen. „We verwelkomen je met open armen in ons kamp om je te leren over ons land, de mensen en de Perzische cultuur, maar vragen je uiteraard eerst om op te stappen uit de stuurgroep voor je ons bezoekt.”

Bekijk hier de teksten van Klinsmann:

Bekijk hier de reactie van Queiroz: