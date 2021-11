Premium Het beste van De Telegraaf

Louis van Gaal slaat WK-ticket uit handen van Oranje

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal druipt af. Oranje was zo dichtbij een WK-ticket, maar moet dinsdag nog vol aan de bak. Ⓒ HH/ANP

PODGORICA - ’Gelukkig hebben we de herkansing nog’. Na de armzalige 2-2 bij Montenegro moet het Nederlands elftal dinsdag revanche nemen op vooral zichzelf om ten koste van Noorwegen alsnog kwalificatie af te dwingen voor het WK 2022 in Qatar. In de troosteloze ambiance van een lege Kuip, terwijl zich in Podgorica tot tien minuten voor tijd met een 2-0 voorsprong een kwalificatiefeestje aandiende met de 200 meegereisde Oranje-fans.